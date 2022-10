Pau Torres ciblé par le PSG, son prix crispe Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un défenseur central l’été dernier, le PSG n’a pas abandonné l’idée de se renforcer dans ce secteur de jeu et va s’activer cet hiver.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain s’est montré actif sur le marché des transferts en recrutant Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz ou encore Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Néanmoins, le champion de France en titre n’a pas réussi à boucler le dossier prioritaire de Luis Campos, celui menant à Milan Skriniar. En effet, les négociations ont duré tout l’été mais aucun accord n’a été trouvé entre l’Inter Milan et le PSG au sujet du défenseur de 27 ans, sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin 2023. Luis Campos envisage de revenir à l’offensive cet hiver pour Skriniar mais selon L’Equipe, le colosse de l’Inter n’est pas la seule piste du PSG en défense. Effectivement, le quotidien national croit savoir que Luis Campos s’intéresse également à Pau Torres, sous contrat avec Villarreal jusqu’en 2024.

Pau Torres ciblé par le PSG, c'est 50 millions d'euros

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pau Torres (@pauttorres)

Titulaire indiscutable à Villarreal, Pau Torres est également une valeur sûre aux yeux de Luis Enrique avec l’Espagne. Son profil de défenseur central très bon dans la relance, assez rapide et peu souvent blessé plait beaucoup à Luis Campos, qui cherche désespérément un défenseur central afin d’étoffer un secteur peu fourni avec seulement Kimpembe, Danilo, Sergio Ramos, Marquinhos et Mukiele à disposition de Christophe Galtier, qui aimerait un défenseur de plus pour faire davantage tourner lorsqu’il utilise sa défense à trois axiaux. Reste que pour s’attacher les services de Pau Torres, 25 ans, le PSG va devoir mettre les moyens. En effet, L’Equipe explique que la clause libératoire de l’international espagnol est de 50 millions d’euros, une somme colossale pour le Paris Saint-Germain, qui ne peut pas se permettre n’importe quelle folie en raison du fair-play financier. Pau Torres, qui cumule 21 sélections avec l’Espagne et qui fera partie du voyage au Qatar avec la Roja cet été, possède par ailleurs le même agent que Juan Bernat, un détail loin d’être anodin et qui pourrait aider le PSG dans ce dossier. Mais il ne sera pas simple de convaincre Villarreal, d’autant que le club du sous-marin jaune vient de changer d’entraîneur.