Pas de révolution en carton, les fans du PSG interpellent Al-Khelaïfi

Le PSG a promis une vraie révolution à ses supporters cet été. QSI est disposé à écouter certaines complaintes récurrentes des fans sur l'identité du club de la capitale.

Au PSG, on se remet doucement mais sûrement d'une saison chaotique. Si le club de la capitale a glané son dixième titre de champion de France, les éliminations précoces en Coupe de France mais surtout en Ligue des champions ont fait tache. Après la défaite humiliante sur la pelouse du Real Madrid, les Ultras du PSG avaient même décidé de faire grève dans les tribunes. Mais pas seulement, puisque les joueurs parisiens avaient été sifflés voire insultés. Aussi, les amoureux du PSG demandaient des changements importants. Du traitement de la section féminine au respect des Ultras en passant par l'arrêt du recrutement bling-bling, pas mal de requêtes ont été exprimées. Et visiblement, la direction du PSG, emmenée par Nasser Al-Khelaïfi, a compris le message. Le président du PSG indiquait récemment vouloir compter sur des joueurs impliqués à 200% tout en arrêtant le recrutement de stars. Sera-ce suffisant pour contenter les fans ? C'est un bon début si l'on en croit la dernière consultation réalisée par France Bleu Paris.

Le PSG doit se franciser davantage

Le média parisien a en effet lancé il y a quelques jours une grande consultation pour les fans du PSG sur la base de 40 propositions sélectionnées. 3000 supporters ont voté et donné leur avis. Ce qui en ressort, c'est le désir de changements importants, comme le retour d'une institution forte et au-dessus de n'importe quels joueurs. Pour eux, les couleurs et l'identité du PSG doivent primer sur tous le reste. Cela passera donc notamment par le recrutement de joueurs plus proches de la culture parisienne et par une plus grande confiance donnée aux titis formés au club pour s'imposer dans le groupe professionnel. 85% des fans sollicités demandent plus de temps de jeu pour les jeunes du centre de formation et 97% souhaitent un recrutement basé sur les réels besoins sportifs de l'équipe. Pour les votants de cette consultation, le terrain doit redevenir le domaine de prédilection du PSG, et plus seulement la partie commerciale. Selon eux, trop de stars se perdent dans le projet qui leur a été vendu.

Un PSG qui doit respecter son histoire

Pour les votants, les dernières saisons doivent servir d'exemple pour éviter les prochains fiascos. En ce sens, la création d'une cellule de recrutement est approuvée à 92%, tout comme la création d'une cellule de coaching mental, qui est voulue à 88%. Autre proposition retenue, le fait de privilégier des sanctions sportives aux sanctions financières pour les joueurs qui ne respectent pas assez leur devoir envers le PSG. Egalement chose importante, le respect du pays dans lequel les joueurs parisiens sont. En ce sens, 78% des votants veulent que des cours de français soient donnés aux recrues étrangères dès leur arrivée. 82% exigent aussi des cours sur l'histoire du PSG.

Enfin, la fan base du Paris Saint-Germain veut à 88% un plus grand respect des couleurs du maillot. Cela passe par l'application systématique des couleurs créées par Daniel Hechter. Cela ne sera par exemple par le cas lors de la prochaine saison, avec un maillot parisien déjà très critiqué pour les libertés prises et le design limité. Les relations de proximité entre les supporters et les joueurs doivent aussi être revues. 85% des votants à la consultation de France Bleu Paris souhaitent l'ouverture au public des séances d'entraînement au Camp des Loges et au Parc des Princes. Le PSG sait donc à quoi s'en tenir. Dans les prochains jours, les premiers mouvements de joueurs auront lieu et les fans pourront alors s'apercevoir concrètement des changements réalisés.