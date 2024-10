L'homme le plus riche du monde va acheter le Paris FC

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est un séisme pour le football parisien, puisque Bernard Arnault, à la tête de LVHM, et classé homme le plus riche du monde, va prendre les commandes du Paris FC avec sa famille. Mais aussi avec le support du groupe Red Bull.

Le Paris Saint-Germain devrait bientôt un très gros concurrent de plus dans la capitale, et ce sera le Paris Football Club. Actuel leader du classement de Ligue 2, le club qui appartient à Pierre Ferracci devrait très rapidement devenir la propriété de la famille Arnault et de Red Bull. Même si c'est au nom de la famille, et pas du groupe de luxe LVMH, que celui qui a été classé comme l'homme le plus riche du monde par le magazine Forbes avec une fortune estimée à 190 milliards de dollars.

Pour ce deal, la famille Arnault va également compter sur Red Bull qui à terme pourrait s'offrir 15% du club de la capitale. Le hasard fait que ce mercredi, on a appris que Jürgen Klopp rejoignait le groupe comme « directeur mondial du football ». Bien évidemment, avec de tels investisseurs, le Paris FC compte sur une montée rapide en Ligue 1. Une opération qui n'est pas sans rappeler le Matra Racing de Jean-Luc Lagardère.

Le Paris FC veut s'installer en Ligue 1

Si Bernard Arnault et sa famille n'ont pas confirmé l'information révélée par L'Equipe, le quotidien sportif précise qu'il est déjà prévu qu'entre 100 et 200 millions d'euros soient injectés chaque saison dans le Paris FC afin d'abord d'installer le club en Ligue 1, puis en Ligue des champions. Bien évidemment, l'ombre du Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, plane sur le club qui évolue au stade Charléty, mais dans le projet qui fait a fait l'objet d'intenses négociations entre Pierre Ferracci et les futurs propriétaires du Paris FC, on n'évoque pas encore une concurrence frontale avec le PSG.

Cette opération spectaculaire devrait être rapidement confirmée après de longs mois de négociations, puisque les premières discussions ont débuté en avril dernier. Plusieurs fois le nom de la famille Arnault avait été évoqué pour reprendre un club de football, par exemple le Milan AC. Mais cette fois, c'est du sérieux et après avoir décidé d'investir dans la Formule 1, Bernard Arnault et ses enfants devraient donc arriver dans le football français, ce qui fera assurément le bonheur de la Ligue 1, la France étant l'un des rares pays qui n'avait pas deux clubs de sa capitale dans l'élite.