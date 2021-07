Paris : Donnarumma au PSG jusqu'en 2026 !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but, récent vainqueur de l'Euro avec l'Italie, s'est engagé avec le PSG jusqu'en 2026 où il arrive libre.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien a signé un contrat de cinq ans et est lié au Club jusqu’au 30 juin 2026. Âgé de 22 ans, l’international italien rejoint le Paris Saint-Germain en provenance del’AC Milan, où il entame sa formation en 2013. Au début de sa carrière, le portier s’illustre notamment lors du Championnat d’Europe U17 (2015) avec la sélection transalpine et est élu meilleur joueur de la compétition. Ses performances lui ouvrent les portes de l’équipe première du club lombard lors de l’exercice 2015/2016. Durant ses six saisons passées avec les rossoneri, le natif de Castellammare di Stabia cumule 215 matches de Serie A, 16 matches d’Europa League et 12 matches de Coupe d’Italie, dont deux finales disputées en 2016 et 2018. Gianluigi Donnarumma devient le plus jeune gardien sélectionné avec la squadra azzura, à 17 ans et 189 jours, à l’occasion d’une rencontre face à l’équipe de France, en septembre 2016. Récent vainqueur de l’UEFA Euro 2020, le nouveau parisien se révèle décisif lors des séances de tirs au but remportées par l’Italie, en demi-finale contre l’Espagne puis en finale face à l’Angleterre. Il est désigné meilleur joueur de la compétition pour l’ensemble de ses prestations », a annoncé ce mercredi soir le Paris Saint-Germain.

« Je suis très heureux de faire partie de ce grand club qu’est le Paris Saint-Germain. Je me sens prêt à relever ce nouveau défi, et continuer à grandir ici. Avec Paris, je veux gagner autant que possible et donner de la joie aux supporters », a confié Gigio Donnarumma, qui n’avait pas prolongé son contrat à l’AC Milan.

De son côté, Nasser Al-Khelaifi s’est aussi réjoui de cette signature. « Nous sommes heureux d'accueillir Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Nous le félicitons pour sa victoire à l'UEFA EURO 2020, et son titre de meilleur joueur de la compétition. Je sais que Gianluigi recevra un accueil chaleureux de la part de tout le monde au club, y compris de ses coéquipiers, de notre staff et de tous les supporters parisiens », a expliqué le Président du Paris Saint-Germain