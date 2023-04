Paredes au cœur d’un clash énorme, le PSG en larmes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté à la Juventus Turin cette saison, Leandro Paredes va revenir au PSG cet été. Il n’y a désormais plus de place au doute.

Titulaire en début de saison sous les ordres de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin, Leandro Paredes a rapidement perdu sa place dans le onze de départ de la Vieille Dame. Au total, l’international argentin n’a joué que l’équivalent de deux matchs (170 minutes) depuis le mois de février. Son temps de jeu en chute libre a provoqué quelques remous dans le vestiaire de la Juventus Turin puisque selon les informations de la Gazzetta dello Sport, une violente altercation a explosé au centre d’entraînement de la Juventus Turin entre Massimiliano Allegri et Leandro Paredes lundi, à trois jours du match d’Europa League face au Sporting Portugal.

Furax, le milieu de terrain sous contrat avec le Paris Saint-Germain a reproché à Massimiliano Allegri son manque de temps de jeu et son brutal déclassement dans la hiérarchie des milieux de terrain au sein du club italien. Par la suite, un repas pour Pâques était organisé avec le staff et les joueurs de la Juventus Turin. Énervé par son altercation avec son entraîneur, Leandro Paredes n'y a pas participé et a quitté le centre d’entraînement du club italien dans tous ses états.

Le retour de Paredes au PSG ne fait plus de doute

Il n’y a désormais plus de place au doute : la Juve ne lèvera pas l’option d’achat à 22 millions d’euros incluse dans le prêt de Leandro Paredes. Ce dernier va par conséquent revenir au Paris Saint-Germain, ce qui ne fait pas les affaires de Luis Campos. Le coordinateur sportif portugais du PSG souhaite faire le ménage dans l’effectif afin de repartir sur un nouveau projet et nul doute que ce genre de retour de prêt ne va pas l’arranger. D’autant qu’il sera très complexe pour le Paris Saint-Germain de trouver une nouvelle porte de sortie à Leandro Paredes au vu de sa saison délicate à la Juventus et de son salaire XXL.