Ousmane Dembélé est l’anti-Neymar, le PSG respire

PSG.

Par Corentin Facy

Depuis son arrivée au PSG cet été en provenance du Barça, Ousmane Dembélé n’a pas encore convaincu sur le terrain. En dehors en revanche, l’international français est irréprochable et s’est parfaitement adapté.

Ousmane Dembélé attend encore le déclic. Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain pour 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone, l’international français a enchainé les titularisations. Rouage essentiel du dispositif de Luis Enrique et très complémentaire avec Achraf Hakimi sur le couloir droit, « Dembouz » alterne le bon et le moins bon dans la capitale française. La seule constante, c’est qu’il est pour l’instant très irrégulier. Beaucoup trop pour un joueur de son statut, dont le recrutement a pour but de combler les absences de Neymar ou encore de Lionel Messi.

Sur le terrain, Ousmane Dembélé fait beaucoup plus d’efforts que les deux sud-Américains et cela plait énormément au Parc des Princes. Mais les buts et les passes décisives peinent à venir pour le moment. Heureusement en dehors du terrain, l’ailier droit du PSG et de l’Equipe de France est absolument irréprochable. Dans son édition du jour, L’Equipe fait un point sur l’adaptation d’Ousmane Dembélé dans son nouveau club. Les nombreuses connaissances au sein de l’équipe (Mbappé, Hernandez, Kimpembe) ont logiquement aidé son adaptation. Le quotidien national nous apprend par ailleurs que les sorties nocturnes d’Ousmane Dembélé se résument uniquement à des restaurants et quelques rares évènements comme l’EAFC 2024 ce week-end.

Ousmane Dembélé, déjà un taulier au PSG ?

« Plutôt casanier », Ousmane Dembélé est à l’opposé d’un Neymar, par exemple, qui a énormément irrité les supporters du PSG pendant plus de six ans en raison de son hygiène de vie déplorable. Déjà un cadre du vestiaire parisien, Ousmane Dembélé va maintenant devoir faire tourner le compteur statistique s’il veut conserver ce statut de joueur clé aux yeux de Luis Enrique et de taulier de l’effectif du Paris Saint-Germain. Les supporters et ses coéquipiers estiment que le match de ce mercredi contre Newcastle est une très bonne occasion de débloquer le compteur. Ousmane Dembélé est sans doute d’accord. Probable titulaire à droite dans un 4-3-3 plus classique que le 4-4-2 utilisé ces deux derniers matchs, l’ex-attaquant du Borussia Dortmund sera très attendu face aux Magpies.