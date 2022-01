Ousmane Dembélé au PSG, le plan du Qatar est rodé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Libre dans six mois, Ousmane Dembélé refuse pour l’instant de prolonger à Barcelone. Une véritable aubaine pour le PSG…

Tout proche de prolonger avec le FC Barcelone il y a encore quelques semaines, Ousmane Dembélé a finalement rejeté la dernière offre de prolongation soumise par le club catalan. Le dossier est dans une impasse en raison des exigences colossales de l’agent d’Ousmane Dembélé, qui exige pour son poulain un salaire avoisinant les 40 millions d’euros et une prime à la signature de plus de 20 millions d’euros. Des chiffres ahurissants sur lesquels le FC Barcelone, qui vient de signer Ferran Torres en provenance de Manchester City et qui reste très fragile financièrement, ne souhaite pas s’aligner. Une aubaine pour les gros clubs européens à l’instar de la Juventus Turin, de Manchester United ou encore du Paris Saint-Germain.

Le PSG veut faire comme avec Messi

L’intérêt du PSG, révélé il y a quelques jours, a énormément fait réagir au vu de la fragilité physique d’Ousmane Dembélé. Selon les informations de Sport, il n’y a pourtant aucun doute sur le fait que la direction du Paris Saint-Germain suit de très près le dossier de l’international français du Barça. Comme cela a été le cas avec Lionel Messi l’été dernier, le PSG souhaite convaincre Ousmane Dembélé de ne pas prolonger avec Barcelone afin de rafler la mise au dernier moment avec une offre défiant toute concurrence. Ce n’est plus un secret, le Paris SG peut proposer des salaires sur lesquels personne ne peut s’aligner, raison pour laquelle en interne à Paris, on estime que les chances du club de recruter Dembélé à la fin de la saison sont bonnes. Attention toutefois à la concurrence, car le Barça n’a pas renoncé à la prolongation de son joueur. De plus, la Juventus Turin a également un pré-accord financier avec l’entourage de Dembélé, selon les informations livrées il y a quelques jours par la presse espagnole. Autant dire que dans ce dossier épineux, tout est donc possible…