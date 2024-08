Osimhen va signer, le PSG n'a plus le choix ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a commencé sa saison de Ligue 1 par une victoire au Havre, mais les champions de France ont perdu Gonçalo Ramos sur blessure. Victor Osimhen devrait être l'heureux élu.

Trouver un remplaçant à Kylian Mbappé et ses 40 buts par saison ne sera pas simple et c'est d'autant plus le cas si le PSG doit composer avec les blessures. Alors que le mercato s'achève dans deux semaines, et que Gonçalo Ramos s'est sérieusement blessé à la cheville face au HAC, l'hypothèse de la signature d'un numéro 9 d'ici à la fin du marché des transferts enfle de plus en plus. Seul problème, à cet instant de la saison, trouver un buteur de très haut niveau est une mission pas impossible, mais forcément excessivement compliquée. Cependant, du côté de Naples, on espère toujours voir revenir le Paris Saint-Germain concernant Victor Osimhen, qu'Aurélio de Laurentiis veut vendre au club français depuis des semaines, mais qui se montre très gourmand sur le plan financier. Le puzzle semble toutefois en mesure de se mettre en place selon certains insiders.

🚨EXCL 𝐏𝐒𝐆 𝐑𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐄𝐑



Luis Campos va pousser jusqu’à la fin du mercato pour recruter Victor Osimhen 🇳🇬



• Le joueur veut absolument jouer pour le PSG et mets la pression à son club 🔴🔵



⚠️ Le timing n’a rien avoir avec le match, le tweet était prévu déjà ‼️ pic.twitter.com/bW41UDstf2 — 𝙋𝙎𝙂 𝙍𝙀𝙋𝙊𝙍𝙏𝙀𝙍 (@Psg_reporter) August 16, 2024

Convaincu que l'attaquant nigérian de Naples est le buteur dont Luis Enrique a besoin, Luis Campos aurait fait de la signature de Victor Osimhen son obsession. Et cela même si le Napoli négocie avec Chelsea pour inclure ce dernier dans un éventuel accord pour faire venir Romelu Lukaku dans l'effectif d'Antonio Conte.

Le compte insider @PSG_reporter répète que le Paris Saint-Germain va faire le forcing d'ici au 31 août, et pour cela les champions de France comptent sur Osimhen afin que ce dernier, qui ne souhaite signer qu'au PSG et pas ailleurs, mette la pression sur Aurélio de Laurentiis pour négocier un deal raisonnable pour tout le monde. Du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a été très clair avec le président napolitain, si l'affaire se réalise, ce ne sera pas aux conditions de la clause libératoire de Victor Osimhen, laquelle est fixée à 130 millions d'euros.