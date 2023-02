Osimhen et le PSG, la porte s'ouvre enfin

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le Napoli vit une saison impressionnante. Le club italien est large leader en Serie A et vient de battre Francfort en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

A Naples, tous les voyants sont au vert en ce début d'année 2023. Le club italien fait peu de bruit mais écrase pourtant tout sur son passage. Dernière victime en date ? Francfort. La formation allemande a en effet subi la loi des Napolitains ce mardi soir en Ligue des champions (défaite 0-2). Encore une fois, le duo Khvicha Kvaratskhelia - Victor Osimhen a fait des étincelles. Les deux joueurs font le bonheur de Naples et Aurélio De Laurentiis ne compte pas s'en séparer. Malgré tout, l'homme fort de Naples sait que certaines offres sont difficilement refusables...

Naples ne ferme pas totalement la porte

VICTOR OSIMHEN🇳🇬 :



«Didier Drogba, c’est mon idole. Dans tous les sens du terme. je suis accro à ses vidéos quand je suis de repos. Je n’ai malheureusement pas encore eu la chance de le rencontrer. Je suis impatient de le rencontrer un jour. Ce serait un moment inoubliable !» pic.twitter.com/41Dw9vStpy — First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) February 22, 2023

Lors d'un entretien accordé sur TNT Sports, le président du club a fait une mise au point franche et claire sur le sujet : « Je suis très bon pour faire des contrats et quand ils viennent à Naples, ils sont bloqués, donc ce ne sera pas difficile de les garder. Mais ne dites jamais jamais car parfois il y a des offres qui sont telles que vous ne pouvez pas les refuser. Donc on ne sait jamais. Mais nous les verrons briller longtemps ». L'été prochain, les approches seront nombreuses pour Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen. Naples en est conscient et regardera les offres si elles répondent à ses exigences. Mais Aurélio De Laurentiis est réputé pour être très dur en affaires et ne fera aucun cadeau à la concurrence. Les deux joueurs sont estimés à près de 100 millions d'euros. Leur cote pourrait encore grimper en cas de succès en Serie A et en cas de très bon parcours en Ligue des champions. A noter que le PSG est parmi les clubs intéressés par Victor Osimhen, que connait bien Luis Campos pour l'avoir fait venir au LOSC.