Osimhen au PSG pour 150 millions d'euros, Naples en rêve

Avant de miser sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos lors du mercato estival il y a six mois, le PSG a fait son maximum pour recruter Victor Osimhen en proposant près de 150 millions d’euros à Naples.

Les départs de Lionel Messi et de Neymar ont poussé le Paris Saint-Germain à rebâtir en quasi-intégralité le secteur offensif de l’équipe autour de Kylian Mbappé l’été dernier. Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé… Les investissements ont été nombreux de la part du Qatar. Et si Dembélé et Barcola sont au niveau espéré, ce n’est clairement pas le cas de Ramos et de Kolo Muani. La preuve, aucun des deux ne s’est imposé à la pointe de l’attaque à tel point que c’est Kylian Mbappé qui a été installé dans l’axe par Luis Enrique.

Avant de miser sur les buteurs portugais et français, le PSG avait fait de Kane puis d’Osimhen des cibles de premier choix mais l’Anglais a signé au Bayern Munich et le Nigérian a été retenu par Naples. Six mois plus tard, le président napolitain Aurelio De Laurentiis regrette de ne pas avoir vendu Victor Osimhen à Paris l’été dernier au moment où le club de la capitale a proposé près de 150 millions d’euros pour son transfert, selon les informations du Corriere dello Sport. Le journal italien affirme dans son édition du jour que l’attaquant de 25 ans n’est pas aussi performant que la saison dernière (7 buts en Série en 2023-2024) et surtout, son caractère explosif est dangereux pour l’équilibre du vestiaire à Naples.

150 millions pour Osimhen, Naples aurait dû accepter

Après la saison de sa vie (champion d’Italie avec 26 buts en championnat), Victor Osimhen était à son apogée et Naples avait la possibilité de le vendre à un prix historique. Nul doute qu’à l’été 2024, la valeur marchande de l’ancien attaquant du LOSC sera moins importante. Et tandis que son contrat avec Naples court jusqu’en 2026, un départ pourrait être dans les tuyaux. Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain a de grandes chances de toquer à la porte d’Aurelio de Laurentiis puisque le Qatar devra trouver un avant-centre de classe internationale en cas de départ -de plus en plus probable- de Kylian Mbappé. Cette fois en revanche, on imagine mal Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi mettre 150 millions d’euros sur la table, d’où les immenses regrets du Napoli.