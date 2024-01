Orléans-PSG ‍: Ce Marseillais donne la recette pour taper Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Samedi soir prochain, Orléans recevra le PSG en 1/16es de finale de la Coupe de France. Le club basé dans le Centre-Val de Loire a récemment pu recevoir le soutien de... Habib Beye.

Le PSG a parfaitement débuté son année 2024 en enchainant trois succès de rang toutes compétitions confondues. Le club de la capitale peut donc avancer dans la sérénité. Le week-end prochain, les champions de France devront néanmoins faire attention au piège en Coupe de France. Orléans attend de pied ferme le Paris Saint-Germain et veut croire en ses chances, même si le club de National sait qu'elles sont minimes. En tout cas, selon certains observateurs, Orléans a les armes pour créer l'exploit contre le PSG. C'est en tout cas l'avis d'Habib Beye, qui connait bien le club pour l'avoir affronté... vendredi dernier avec le Red Star.

Beye a de l'espoir pour Orléans

Dans des propos rapportés par Foot Mercato, l'ancien de l'OM a en effet prévenu le PSG : « Si le PSG est à son niveau, les Orléanais prendront beaucoup de plaisir mais la réalité c’est qu’ils n’auront aucune chance. Si le PSG joue à son niveau, un club de National ne peut pas battre le PSG aujourd’hui. Par contre si le PSG est un peu suffisant dans l’approche et surtout si Orléans est capable de faire ce qu’ils nous ont fait ce vendredi. Je ne fais pas de comparaison mais je dis juste qu’ils sont venus chez nous avec une ambition de jeu que peu d’équipes ont eu. Ils nous ont cherché en un contre un très haut sur le terrain, sachant la qualité que l’on a pour sortir le ballon. Ils ont pris un grand risque et nous ont posé des problèmes comme peu d’équipes nous en ont posés sur cet aspect-là. Je pars du principe que si le PSG est moins bien et qu’ils arrivent à mettre ça en place, ce sera un très bon match de Coupe de France. (...) Dans une rencontre de Coupe de France, une équipe de L1 met parfois 10-15 minutes à entrer dans son match. Et sur un terrain moins bien que celui du Parc des Princes, une ambiance moins forte que celle du Parc des Princes et un peu de suffisance côté parisien, vous avez le cocktail pour créer la surprise en Coupe de France ». Le PSG est donc prévenu, pas le droit de prendre ce match à la légère sous peine de pouvoir subir une déconvenue historique sous l'ère QSI.