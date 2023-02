OM-PSG : Paris injouable sans Neymar, Daniel Riolo jubile

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, le PSG s’est adjugé le Classique de la Ligue 1 grâce à Kylian Mbappé et Lionel Messi (3-0). Une vraie démonstration sur la pelouse du Vélodrome que Paris a réalisé sans Neymar, et ce n’est peut-être pas un hasard…

Il y a deux semaines et demi, le club de la capitale française sortait par la toute petite porte de la Coupe de France au terme d’un match complètement fou contre l’OM au Vélodrome (2-1). Mais alors que le même scénario était attendu par les Phocéens, histoire de relancer la course au titre en L1, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour l’OM (0-3). Tout cela à cause de Kylian Mbappé. Absent lors du rendez-vous de Coupe de France au début du mois, l’international français en a fait voir de toutes les couleurs aux Olympiens avec un doublé et une passe décisive pour Leo Messi.

Daniel Riolo attaque Neymar

Bon le duo Messi Mbappé …. Vitinha libéré … je crois qu’on comprend bien d’où venait le gros problème du PSG … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 26, 2023

Mais c’est surtout l'absence de Neymar, présent en coupe, qui a fait la différence côté parisien. C’est en tout cas l’avis de Daniel Riolo, pour qui le PSG joue mieux sans l’attaquant brésilien. « Bon le duo Messi - Mbappé… Vitinha libéré… Je crois qu’on comprend bien d’où venait le gros problème du PSG… », a lancé le journaliste de RMC sur Twitter, qui pointe donc Neymar sans le citer vraiment. Suivi par d’autres spécialistes du football français, Riolo tape peut-être un peu fort sur son punching-ball préféré, mais Neymar est en tout cas le grand perdant de cette belle soirée parisienne à Marseille. À l’infirmerie à cause d’une blessure à une cheville, l’ancien crack du Barça pourrait faire son retour lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern Munich le 8 mars prochain. Une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le PSG ?