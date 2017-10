OM-PSG : Les supporters du PSG iront à l'aéroport pour le départ des joueurs !

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

Interdits de déplacement au Vélodrome pour le match OM-PSG, les supporters du Paris Saint-Germain vont quand même montrer aux joueurs d'Unai Emery qu'ils sont déterminés avant cette rencontre toujours importante. Le Collectif Ultras Paris a lancé un appel pour que l'ensemble des supporters du PSG se retrouve ce samedi à 17h30 à l'aéroport du Bourget où Neymar et ses coéquipiers prendront l'avion pour Marseille.

« L’incompétence des autorités françaises et notamment du préfet des Bouches du Rhône ne nous permettent pas de nous déplacer pour ce Classico, nous membres du Collectif Ultras Paris appelons à la mobilisation générale cet après-midi au Bourget et cela dans un esprit festif pour démontrer une nouvelle fois notre attachement à notre club, notre ville et nos couleurs », explique le Collectif Ultras Paris.