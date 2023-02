OM-PSG : Galtier passe en mode avion

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, le PSG affrontera l’OM en Coupe de France. Un match spécial pour Christophe Galtier, entraîneur de Paris né à… Marseille.

Dans une passe difficile ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain aura besoin de se rassurer à Marseille en Coupe de France ce mercredi, une semaine avant le choc face au Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cette rencontre revêt donc d’un enjeu très important et aura en plus une saveur particulière pour un certain Christophe Galtier. Entraîneur du PSG depuis cet été, le natif de Marseille revient sur ses terres avec le club de la capitale pour la première fois. En conférence de presse de veille de match, Christophe Galtier n’a pas tenté de faire comme si de rien n’était et comme si tout était normal pour lui avant le déplacement à Marseille. Il a par ailleurs concédé qu’il avait éteint ses téléphones afin de se concentrer sur ce match très spécial à ses yeux, il le reconnait.

OM-PSG, un match spécial pour Christophe Galtier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« Quand je suis arrivé au PSG, je savais qu’il y aurait des matchs contre l’OM. On va aller au Vélodrome deux fois en peu de temps. Je fais abstraction totale du fait que je sois né à Marseille, que j’ai pu jouer à l’Olympique de Marseille. Je suis l’entraîneur du PSG, je sais ce que représentent ces matchs-là. On n’est pas dans un 8e de finale de Coupe de France classique, on est dans un OM-PSG. J’ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées qu’il pouvait y avoir sur mon portable ou sur le plan familial pour rester focus sur la préparation du match. Nous devons aller chercher cette qualification » a lancé Christophe Galtier, reconnaissant ainsi sans mal que ce match a une saveur très particulière pour lui. Nul doute que les attitudes de l’entraîneur parisien, mercredi soir dans un stade qu’il connait par cœur, seront très scrutées à l’heure où il s’assiéra pour la première fois sur le banc du Vélodrome avec l’étiquette de coach du PSG.