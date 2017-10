OM-PSG : Gerets accuse Ben Arfa d'avoir plombé tout seul sa carrière

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Ce dimanche, le PSG se rendra à Marseille pour y défier l’OM. Un match qui, en théorie, aurait été particulier pour Hatem Ben Arfa, ancien joueur du club provençal avec qui il a connu des hauts et des bas. En ce qui concerne sa carrière parisienne, cela se résume surtout à des passages sur le banc de touche ou en tribune, depuis désormais plus d’un an. Un véritable gâchis aux yeux d’Eric Gerets, qui a eu le natif de Clamart sous ses ordres lors de son passage à l’OM, et confirme ce que tout le monde sait bien : Ben Arfa a du talent à revendre, mais ne parvient pas à le démontrer sur le long terme.

« La situation de Ben Arfa ? Pénible, comme sa situation était pénible chez nous. C'est tellement compliqué de le maintenir à un certain niveau, et ce n'est pas une question de talent parce qu'il est en forme... Il y a quelque chose qui ne marche pas avec Hatem, et ça n'a rien à faire avec ses qualités, ou le foot en lui même. Il a jeté des années de carrières », a expliqué le technicien belge à Canal+. De sa formation à l’OL, à son passage à l’OM puis les montagnes russes connues à Newcastle, son bide à Hull, son « revival » à Nice et sa disparition à Paris, la carrière de Ben Arfa a en effet de quoi laisser de gros regrets quand on connaît les qualités du joueur.