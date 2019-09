PSG : Il n’est pas au niveau, Verratti doit être éjecté balance Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

Daniel Riolo n’aime pas Marco Verratti, et ce n’est pas une nouveauté. Mais pour la première fois depuis longtemps, le polémiste de RMC annonce que le PSG a les moyens de se priver du milieu de terrain italien, dont le style de jeu ne convient pas à ce que veut mettre en place son entraineur. Et le consultant de s’expliquer sur cette requête qui, selon lui, ferait largement progresser le club de la capitale en Ligue des Champions.

« Quand le PSG fait des gros matchs, Verratti n’est jamais dans les meilleurs. Cela a été le cas contre le Real, et cela a été pareil dans tous les gros matchs du PSG, y compris la saison dernière à Manchester. Il n’est jamais dans le Top5, ou même dans le Top7 des meilleurs joueurs dans les grands matchs européens. Quand tu joueras sans Verratti, le jeu pourra s’accélérer, et là tu progresseras. Il touche trop le ballon, il met le pied dessus, ça oui, il tourne sur lui-même, il ralentit le jeu. Quand il va falloir jouer rapidement avec Neymar et Mbappé qui demandent des ballons pour attaquer, cela ne va pas le faire. En un match, Gueye a effacé cinq ans de Verratti. Il joue vers l’avant, en une touche de balle. Verratti met le pied sur le ballon, son jeu ne colle pas à ce que veut mettre en place Tuchel, cela ne colle pas avec ce qu’il se passe dans l’Europe du football. Toutes ses prises de balle, toutes ses transmissions sont trop longues. Et Verratti ne sait pas défendre, il ne fait que des fautes et prend énormément de cartons. Il vaut mieux Herrera, qui est un vrai chien et qui est pas mal techniquement. Gueye et Herrera, ils vont faire accélérer le jeu et là tu progresseras », a prévenu un Daniel Riolo qui sait pourtant qu’à l’heure actuelle, Marco Verratti semble intouchable aux yeux de Thomas Tuchel.