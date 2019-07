Officiel : Ruben Providence quitte le PSG pour l'AS Rome

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé ce lundi soir le transfert définitif de Ruben Providence à l'AS Rome où le joueur a paraphé un contrat de trois ans. Attaquant de 18 ans, Ruben Providence évoluait chez les U19 de Thiago Motta et a notamment participé à la Youth League la saison passée. Dans l'opération, le PSG devrait récupérer 0,5ME et un pourcentage lors d'une future et éventuelle revente du jeune ailier par la Roma. Comme cela était attendu, le Paris SG continue à vendre quelques-unes de ses pépites, le club de la capitale n'ayant pas vocation à conserver la totalité de ses jeunes footballeurs.