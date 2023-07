Officiel ‍: Icardi et le PSG, c’est définitivement terminé

Prêté la saison dernière à Galatasaray, Mauro Icardi va retrouver le champion de Turquie. Le club turc a en effet confirmé le retour de l’attaquant qui appartenait au Paris Saint-Germain. Cette fois, les différentes parties ont trouvé un accord pour un transfert estimé à 10 millions d’euros. Pour l’Argentin, c’est donc la fin de son aventure (décevante) au club francilien qu’il avait rejoint en 2019.

