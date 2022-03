Nuno Mendes moins cher que prévu, le PSG a un plan secret

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté avec option d’achat par le Sporting Portugal au PSG cette saison, Nuno Mendes sera conservé par le club de la capitale au mois de juin.

L’avenir de Nuno Mendes ne fait aucun doute. A l’issue de son prêt avec option d’achat qui expire au mois de juin, l’international portugais signera définitivement au Paris Saint-Germain. Après une courte période d’adaptation, Nuno Mendes monte en puissance et fait l’unanimité auprès des observateurs, des supporters mais aussi du staff du PSG. Le Portugais est heureux à Paris, où il souhaite poursuivre sa carrière et continuer à progresser. Néanmoins, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano explique que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi vont prochainement se rapprocher du Sporting Portugal afin de négocier le montant de l’option d’achat de Nuno Mendes, pour le moment fixée à 40 millions d’euros.

Le PSG veut faire baisser le prix de Nuno Mendes

Paris Saint-Germain will negotiate with Sporting for Nuno Mendes buy option clause [€40m]. PSG want to keep him - Nuno is prepared to stay. No doubts since November. ⭐️🇵🇹 #PSG



Nuno has already signed his long term contract to stay at PSG in the coming years. pic.twitter.com/sBdjZE7vjK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2022

Très satisfait par le rendement de Nuno Mendes ainsi que par son intégration, le Paris SG souhaite conserver le défenseur de 19 ans. Néanmoins, la direction francilienne aimerait revoir à la baisse le montant de l’option d’achat fixée il y a six mois par le Sporting Portugal. Ainsi, des discussions vont prochainement se tenir entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du Sporting pour voir s’il est possible de revoir à la baisse le montant de l’option d’achat et ainsi payer une somme inférieure à 40 millions d’euros pour enrôler définitivement Nuno Mendes. Dans ce dossier, le PSG dispose d’un argument de taille dans l’espoir de faire baisser le prix de l’international portugais. Il s’agit de Pablo Sarabia, actuellement prêté au Sporting et qui brille au Portugal avec 14 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Nul doute que les dirigeants du PSG seront prêts à inclure Pablo Sarabia dans la balance en le transférant définitivement au Sporting si cela peut permettre de faire baisser la facture dans le deal de Nuno Mendes…