Nouvelle polémique au PSG, l'OM chambre fort

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG n'est pas épargné par les polémiques depuis quelques semaines désormais. Et l'OM n'a pas manqué de tacler là où ça fait mal...

A Paris, il faudra rester fort pour terminer la saison en cours. Un 11e sacre en Ligue 1 est à aller chercher, ce qui serait historique puisqu'aucun club n'a jamais réalisé cet exploit. La pression est énorme sur les épaules des joueurs du PSG et celles de Christophe Galtier, dont l'avenir semble plus flou que jamais. En plus d'un jeu bien souvent moribond et d'un climat morose au PSG, les attitudes de quelques joueurs font polémique, tout comme celles de certains fans, qui sont allés jusqu'au domicile de Neymar pour lui demander de quitter la capitale. Et ces derniers jours, on a aussi appris que le PSG aurait expulsé du Parc des Princes un fan portant un maillot à l’effigie du club chilien du CD Palestino.

Le PSG va trop loin, l'OM en profite

Bueno, no es la primera vez que un chileno incomoda a ese club. pic.twitter.com/fqi9BAaafZ — Olympique de Marseille 🇨🇱🇦🇷🇪🇸 (@OM_Espanol) May 7, 2023

Sur une vidéo, on peut voir qu'un supporter arborant les couleurs du CD Palestino a été poussé vers la sortie. Le PSG ne tolère pas que des individus dans son enceinte affichent des couleurs politiques ou celles de pays en conflits, comme c'est le cas pour la Palestine ou Israel. Tenue au courant de cet incident, le club du CD Palestino n'a pas tardé à réagir puisque ce dernier a demandé des comptes au club de la capitale. Pour rappel, l'écurie chilienne a été fondée par des immigrés palestiniens. « Un mot à dire le PSG ? Aidez-nous à retrouver ce garçon. Nous avons contacté Moussi Zinedine, qui a notre maillot depuis avril. Malheureusement, il n’y a aucune explication à ce qui s’est passé. Il y avait plus de fans avec des maillots d’autres clubs que celui du PSG, mais lui seul a été expulsé. Nous exigeons une explication de la part du PSG », a posté le CD Palestino sur son compte Twitter. Un post qui n'a pas laissé indifférent... l'OM. Le club phocéen, sur son compte espagnol, a surenchéri en indiquant : « Ce n’est pas la première fois qu’un Chilien met le club mal à l’aise ». Une allusion au but d'Alexis Sanchez face au PSG en Coupe de France.