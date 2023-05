Mourinho au PSG, le Special One pourrait pleurer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Interrogé sur l’intérêt annoncé du Paris Saint-Germain, José Mourinho a confié qu’il n’avait pas été contacté par le club francilien. Une tendance confirmée dans la presse italienne où l’on apprend que le conseiller parisien Luis Campos, à l’origine de la piste menant au coach de la Roma, n’a plus la même influence en interne.

Peu importe l’issue de la saison en Ligue 1, le sort de Christophe Galtier semble déjà scellé. Il serait étonnant que l’entraîneur du Paris Saint-Germain conserve son poste la saison prochaine. Depuis quelques temps, les noms de ses potentiels successeurs défilent dans les médias comme si le départ du Français était acté. Reste à savoir qui sera choisi pour sa succession. Il se murmure que Luis Campos a fait de José Mourinho sa priorité. Mais qu’en pensent les décideurs du Paris Saint-Germain ?

Mourinho sur le départ mais...

D’après le journaliste italien Ivan Zazzaroni, l’entraîneur de la Roma devrait bien partir cet été. Mais le conseiller football ne parviendra pas à l’attirer dans la capitale française. « L'avenir de José Mourinho ? Sa priorité était la Roma. Je dis "était" parce que je sais qu'il va partir, a annoncé le directeur du Corriere dello Sport sur Radio 24. Je dis juste que les Friedkin (les propriétaires du club, ndlr) n'ont même pas complimenté l'équipe hier (après la victoire 1-0 contre le Bayer Leverkusen en demi-finale aller de Ligue Europa). »

Au fond de lui, c'est du PSG dont rêve Thiago Motta. Il se sent prêt. L'été dernier, il avait figuré parmi les candidats possibles à la succession de Mauricio Pochettino. Il était surtout celui de Nasser al-Khelaïfi, moins celui de Luis Campos. [ @lequipe ] pic.twitter.com/XSOcTOjBnO — La Source Parisienne (@lasource75006) May 12, 2023

« Le Paris Saint-Germain ? Mourinho irait volontiers là-bas et Luis Campos le prendrait dès demain, a confirmé le journaliste. Mais politiquement, il n'a plus beaucoup de pouvoir maintenant. » A l’origine de la nomination de Christophe Galtier l’année dernière, et des erreurs commises sur le marché des transferts, Luis Campos a visiblement perdu du crédit aux yeux des dirigeants. Ce qui explique pourquoi le coach portugais démentait tout contact avec le Paris Saint-Germain cette semaine. « Si le PSG m’a contacté ? S’ils me cherchent, ils ne m’ont pas trouvé parce qu’ils ne m’ont pas parlé », plaisantait le Special One, dont l’avenir paraît incertain.