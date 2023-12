Non, le PSG n’a pas viré des supporters pour avoir chanté

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La sécurité du PSG a expulsé une soixantaine de personnes du Parc des Princes ce mercredi soir pendant le match face à Metz. Un groupe a tenté d'apparaitre en force à Boulogne, et ça n'a pas marché.

Dernier match de l’année au Parc des Princes ce mercredi soir face à Metz, et certains n’ont pas pu profiter du spectacle. Selon RMC, le service de sécurité de l’enceinte du PSG est intervenu à la demi-heure du match, en pleine rencontre donc, pour forcer une poignée de spectateurs à quitter le stade. Il s’agit d’un groupe nommé « Block Parisii » et qui s’était réuni pour essayer de faire bouger la tribune Boulogne. Les faits se sont déroulés à la 25e minute dans cette tribune réservée selon le club de la capitale aux familles. Elle est surtout interdite aux regroupements de supporters, la seule tribune autorisée pour cela étant celle d’Auteuil où trône le Collectif Ultras Paris (CUP). Une soixantaine de personnes a donc tenté de se réunir pour encourager leur équipe par le biais de chants, et ce n’est pas la première fois que des groupes envisagent de se former à Boulogne, histoire que deux Kops puissent se répondre dans un tel stade.

Des spectateurs déplacés, le PSG dit non

Debout pour Paris mais pas tous. Sorti pour avoir chanter #PSGFCM pic.twitter.com/7jMRWBaaiJ — Footstade 2 #QSIOUT (@Footstade2) December 20, 2023

Le placement regroupé est également interdit par la politique menée par Nasser Al-Khelaïfi dans cette tribune, mais les personnes concernées s’étaient concertées pour acheter des billets dans la même tribune, avant de changer de place et de provoquer donc des déplacements de personnes qui n’avaient rien demandé affirme RMC. C’est pour cela que les supporters en question se sont vus demander de quitter le Parc des Princes. De plus, le PSG a déjà fait savoir que le fait d’encourager l’équipe en restant debout pendant toute la rencontre n’était pas autorisé dans cette tribune. Les membres de ce groupe ont donc été expulsés du stade à la demi-heure du jeu, ce qui a forcément surpris sur les réseaux et provoquer des demandes pour assouplir cette politique du Paris SG qui refuse qu’une deuxième groupe de supporters voit le jour, même si cela mettrait évidemment plus d’ambiance au Parc des Princes.