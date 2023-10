Neymer et Messi virés, la lourde addition payée par le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain s'est séparé de ses deux stars mondiales lors du dernier mercato d'été. Cependant, le club de la capitale commence à en ressentir les effets budgétaires du départ de Lionel Messi et de Neymar.

Si les rumeurs sont vraies, d'ici quelques jours Lionel Messi sera à Paris, mais si le champion du monde argentin fera son retour en France, ce ne sera pas pour venir émerveiller la Ligue 1 sous le maillot du PSG mais pour venir cherche son huitième Ballon d'Or. Alors que sa prolongation a longtemps été évoquée, la Pulga est finalement partie en fin de contrat, Nasser Al-Khelaifi ayant décidé de tourner la page de ces années bling-bling. Et dans la foulée, le président qatari a également poussé à fond pour que Neymar soit transféré, le numéro 10 de la Selecao étant lui peu courtoisement envoyé en Arabie Saoudite. Exit donc deux des plus grands joueurs de football de la planète, et tout le business qui va avec. Car si sportivement, Kylian Mbappé et ses coéquipiers arrivent tant bien que mal à s'en sortir, du côté du marketing, les départs simultanés de Lionel Messi et Neymar sont durs à oublier, certains sponsors se faisant tirer l'oreille selon le quotidien L'Equipe.

Des sponsors du PSG prêts à lâcher l'affaire

La signature de Neymar, mais encore plus celle de Lionel Messi, ont dopé les ventes de maillots à des niveaux jamais atteints, et c'est évident, même si Kylian Mbappé est énormément populaire, et que la venue du joueur coréen, Kang-in Lee, a eu un effet positif dans les boutiques du club, le bilan sera lourd en fin de saison. Mais c'est surtout du côté des sponsors que cela commence à tousser très fort. Arrivé en même temps que le champion du monde argentin, la marque Crypto.com, avait lâché 8,5 millions par saison pour trois ans. Mais les dirigeants de la plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde négocient ce contrat à la baisse, le départ de Lionel Messi ayant changé la donne. Plus étonnement, le quotidien sportif affirme que des partenaires qataris du Paris Saint-Germain (Qatar Airways, Aspetera et Oredoo) traînent à régler ce qu'ils doivent au club français. Et même, la quête de nouveaux sponsors n'est pas simple, alors que ça se bousculait lorsque Neymar et Lionel Messi. Et ce n'est pas tout.

Les tickets au Parc des Princes ne s'arrachent plus à prix d'or

Sur les réseaux sociaux, le PSG a perdu des millions de followers suite au dernier mercato, même si au final, les champions de France ont plus de puissance qu'avant la signature de Lionel Messi. Le joueurisme a un prix, et Paris le paie, même si finalement cela n'a rien de dramatique. Ceux qui font nettement la gueule, ce sont les revendeurs de billets au Parc des Princes, lesquels se faisaient du gras via la plateforme de revente de tickets si contesté, TicketPlace. SI le stade parisien affiche officiellement complet à chaque match, pour la première fois depuis 2017, et la venue de Neymar, on trouve des places pour chaque rencontre, avec même des centaines de billets invendus.

Un revendeur explique ainsi dans le quotidien L'Equipe qu'il lui a été impossible de revendre ses deux places pour PSG-Nice et même en Ligue des champions contre Dortmund faute de trouver un acheteur. L'époque où certains achetaient plusieurs abonnements pour se faire un gros billet est révolue. Et on trouve encore des places pour le Paris-Strasbourg de ce week-end, et un peu moins pour le PSG-Milan de la semaine prochaine. Sans la légion des supporters de Lionel Messi, qui s'arrachaient les tickets à chaque match et à des prix indécents, la recette est moins bonne pour les revendeurs, même si au final le club de la capitale vend toutes les places du Parc des Princes. Mais jusqu'à quand ?