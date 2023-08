Neymar viré, Bernardo Silva ciblé, Mbappé reste au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a changé d’avis alors que le PSG a débuté la saison sans lui. L’attaquant français est satisfait par les efforts des dirigeants, notamment le fait que Neymar soit sur le point de partir et rêve de pousser au recrutement de Bernardo Silva.

Qu’il semble lointain le temps où Mbappé et Neymar débarquaient ensemble au Paris SG pour tout casser. L’attaquant français était même jugé trop proche du Brésilien, sur le terrain comme en dehors, avec le fameux danger de se « Neymariser ». Depuis, les deux camps se sont éloignés, au point de désormais être à ranger dans la case des ennemis. La preuve, l’été dernier, le Brésilien avait été dégoûté d’apprendre que, dans les discussions pour prolonger à Paris, Mbappé avait demandé à ce que le numéro 10 soit prié de se trouver une porte de sortie. Un domaine dans lequel le PSG n’avait pas beaucoup insisté, ce qui avait ajouté à la déception du buteur des Bleus, pour qui ses souhaits n’avaient pas été beaucoup écoutés.

Neymar poussé dehors, Mbappé valide

Cet été, la situation plus que tendue entre Mbappé et le champion de France semblait se diriger vers une impasse. Mais à la surprise générale, tout s’est débloqué ce week-end. Samedi matin, des discussions positives ont enfin eu lieu pour jeter les bases d’une prolongation de contrat avec départ assuré en 2024. Voilà qui explique pourquoi l’international français était tout sourire au Parc des Princes ce samedi soir, et a même pu saluer ses coéquipiers dans le vestiaire du Parc des Princes. Quels sont les éléments qui ont permis de débloquer une situation tendue et surtout qui paraissait inextricable ?

Le Paris Saint-Germain et le FC Lorient se sont quittés sur un score de parité, au terme d’une rencontre largement dominée par nos Rouge et Bleu (0-0). — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2023

Pour Foot Mercato, il ne fait aucun doute que les évènements de la semaine passée ont pesé lourd. Le recrutement d’Ousmane Dembélé, et de manière générale celui effectué par Luis Campos cet été, satisfait plutôt l’attaquant français. Mais mercredi dernier, les dirigeants parisiens ont mis clairement Marco Verratti et surtout Neymar à la porte. Le fait de voir le Brésilien être poussé de manière aussi violente vers la sortie a visiblement ravi Kylian Mbappé, qui s’est dit que ses volontés étaient enfin respectées. C’est ce qu’affirme le média spécialisé, pour qui cela a beaucoup compté dans la décision du Français d’ouvrir à nouveau les discussions pour une prolongation. Nul doute que les discussions avec Al-Hilal pour le transfert de Neymar seront donc suivies d’encore plus près.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Foot01.com (@foot01.officiel)

La dernière ligne droite du mercato parisien s’annonce donc folle, surtout si Neymar venait à partir et que Kylian Mbappé reste comme RMC et L'Equipe l'officialisent ce dimance. Le meilleur joueur de la Ligue 1 entrevoit en tout cas le bout du tunnel avec un retour à l’entrainement ce dimanche, même si absolument rien n’est signé à l’heure actuelle. Le Français en profite même pour confier d’autres exigences, comme celle de faire venir Bernardo Silva, qui n’a toujours pas prolongé à Manchester City, et n’a pas trouvé de nouveau club non plus cet été. C'est l'un de ses souhaits les plus forts, et nul doute que le PSG va tenter un petit miracle afin de donner une tout autre saveur à son été qui était bien mal engagé. En attendant, Luis Enrique a eu aussi gain de cause, l'entraîneur espagnol pouvant compter sur le numéro 7 parisien pour le déplacement à Toulouse le week-end prochain. Et cela change tout. Décidément, le Paris Saint-Germain réussira à surprendre tout le monde, et c'est peu dire que c'est le cas ce dimanche puisqu'on est passé en quelques heures du Mbappé au placard à Mbappé en passe de prolonger. Du côté de Madrid, le choc doit être brutal.