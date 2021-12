Neymar, un choc de plus pour le PSG !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Victime d’une entorse à la cheville gauche en novembre dernier, Neymar envisageait un retour sur les terrains à la mi-janvier. Mais selon le point médical du Paris Saint-Germain, le meneur de jeu aura besoin d’un délai supplémentaire avant de reprendre la compétition.

Neymar n’est pas près de réapparaître dans le onze du Paris Saint-Germain. Touché dans un choc avec le Stéphanois Yvann Maçon le 28 novembre dernier, le Brésilien souffre d’une entorse à la cheville gauche qui l’avait obligé à quitter la pelouse de Geoffroy-Guichard sur civière. Résultat, le milieu offensif était annoncé indisponible jusqu’à la mi-janvier. Du moins jusqu’au dernier point médical publié sur le site officiel des Parisiens. « Neymar a poursuivi ses soins au centre d'entraînement Ooredoo et son retour à l’entraînement est toujours prévu dans quatre à cinq semaines », a indiqué le Paris Saint-Germain.

Neymar incertain contre le Real Madrid

Inutile de sortir le calendrier, on comprend que le délai initialement prévu ne sera pas respecté. Neymar ne devrait pas revenir avant le mois de février, ce qui pourrait devenir problématique en vue du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Rappelons que l’actuel leader de Ligue 1 a rendez-vous au Parc des Princes avec le Real Madrid le 15 février (match retour le 9 mars). Autant dire que Neymar ne devra plus rallonger sa période de convalescence, sous peine de remettre en cause sa participation à cette rencontre à domicile.

En attendant, l’ancien joueur de Santos travaille pour revenir à temps. Lui que l’on aperçoit en pleine séance de renforcement musculaire dans une story Instagram. Ce professionnalisme expliquerait-il son absence parmi ses coéquipiers lundi ? En tout cas, Neymar, souvent critiqué pour son hygiène de vie, n’a pas participé à la fête d’anniversaire de son ami Kylian Mbappé dans un restaurant italien détenu par Marco Verratti. Une occasion manquée pour ses détracteurs.