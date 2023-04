Neymar rêvait du Barça, ce sera Manchester United ou le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, les chantiers ne manqueront pas au PSG lors du marché des transferts. L'avenir de Neymar Jr est encore très flou.

Le PSG vit une fin de saison mouvementée en Ligue 1. Les résultats ne suivent pas forcément et le titre se retrouve menacé. C'est aussi le cas pour Christophe Galtier, qui ne devrait pas continuer l'aventure dans la capitale la saison prochaine. Des joueurs importants du club pourraient aussi connaitre le même sort. Car il se dit dans la capitale qu'un projet tourné autour de Kylian Mbappé est en construction. Et dans ce projet, pas sûr que Neymar Jr y trouve sa place. Actuellement blessé et en fin de contrat jusqu'en 2027, le Brésilien ne compte pas partir. Mais sa direction ne voit pas les choses du même oeil. Problème, il sera difficile de trouver un club prêt à racheter ses années de contrat et à lui payer son salaire actuel de 36 millions d'euros par an.

Neymar, un avenir qui se dessine en Premier League ?

Selon les informations de AS, le PSG s'attèlerait néanmoins à trouver une solution concernant Neymar, avec un prix acceptable tout en composant avec l'état de sa cheville. Mais s'il devait partir, cela ne sera pas au Barça. Si Neymar avait envie de retrouver son club dans le passé, et vice-versa, ce n'est plus le cas désormais. Les Catalans n'ont pas forcément les finances pour se permettre une arrivée du Brésilien, surtout que son état physique mais aussi son hygiène de vie inquiètent.

La seule porte de sortie à l'heure actuelle pour Neymar est sans doute Manchester United. D'une part parce que les Red Devils se sont toujours intéressés à l'international auriverde, faisant même une offre il y a trois saisons, mais aussi parce que United pourrait prochainement passer sous pavillon qatari. De quoi faciliter les tractations entre toutes les parties même s'il n'est pas certain que l'ancien prodige de Santos apprécie particulièrement le style de jeu plus physique de la Premier League. Sinon, Neymar restera au PSG pour y continuer son contrat. Mais il sera attendu au tournant par des fans plus qu'échaudés par le mauvais rendement de leurs stars, alors que Leo Messi se dirige lui vers la sortie.