Neymar quitte le PSG, un journaliste pleure

Le club saoudien d’Al Hilal a officialisé mardi le transfert de Neymar, vendu par le PSG pour une somme comprise entre 90 et 100 millions d’euros. Un départ qui ne fait pas que des heureux à Paris.

Malgré ses blessures à répétition qui lui ont fait manquer près de 50 % des matchs du Paris Saint-Germain lors de ses six années dans la capitale et ses frasques extra-sportives, Neymar va manquer à une partie des supporters et des observateurs en France. Il faut dire que la majeure partie du temps, lorsqu’il était apte, Neymar a été excellent aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne en Ligue des Champions. Auteur de 118 buts en 173 matchs sous les couleurs du PSG, l’international brésilien restera comme une « légende » du club selon le communiqué officiel du club parisien ce mardi.

Neymar Jr quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager avec la formation saoudienne d’Al-Hilal.

En six saisons dans la capitale, l’international brésilien aura marqué l’histoire du Club.



Le Paris Saint-Germain remercie @neymarjr, une légende du Club. ❤️💙#ObrigadoNey — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2023

Sans aller jusque-là, Damien Degorre a évoqué avec une énorme pointe de regrets le départ du natif de Mogi das Cruzes du côté de l’Arabie Saoudite. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le journaliste est revenu sur l’aventure du « Ney » au PSG et sur son départ vers l’Arabie Saoudite. Un choix par défaut pour un joueur qui était ciblé par plusieurs grands clubs européens selon le journaliste de L’Equipe… mais qui n'avaient pas les moyens d’assumer un transfert en plus du salaire de Neymar, estimé à 30 millions d’euros par an à Paris.

Damien Degorre pleure le départ de Neymar

« Je suis un peu déçu du départ de Neymar. Voir un aussi bon joueur quitter le championnat de France c’est toujours une déception. Je me suis toujours régalé à voir jouer Neymar malgré ses travers et ses humeurs. Quel joueur ! Je pense qu’on va mesurer la chance que l’on a eu d’avoir vu jouer Neymar en Ligue 1 lorsqu’il ne sera plus là. Les clubs européens le voulaient mais n’avaient pas les moyens pour le recruter. Chelsea ne joue pas la Ligue des Champions, il voulait aller à Barcelone mais le club n’avait pas les moyens d’assumer son salaire. Xavi n’était pas chaud mais le club le voulait. Il y a eu des journalistes brésiliens en permanence à Paris, son transfert au PSG c’était de la folie » a commenté Damien Degorre, qui gardera uniquement les bons souvenirs du passage de Neymar au Paris Saint-Germain. Officiellement n°10 de l’équipe saoudienne d’Al Hilal depuis mardi, le Brésilien laissera tout de même un sentiment très mitigé dans la capitale, où il a échoué dans la quête de ses deux objectifs majeurs à savoir le Ballon d’Or et la Ligue des Champions.