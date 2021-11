Neymar privé de sa console, fin du game au PSG !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Actuellement en sélection brésilienne, Neymar ne change pas ses habitudes en dehors des terrains. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain adore passer son temps à jouer aux jeux vidéo. Du coup, lorsque l’international auriverde perd son accès, c’est la panique !

Bonne nouvelle pour le sélectionneur du Brésil Tite. Ces derniers jours, son attaquant Neymar a peut-être profité d’un meilleur sommeil. La raison est simple, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a perdu ses codes d’accès à son compte de jeu en ligne. Le Brésilien a donc lancé un appel à l’aide sur Twitter dans la semaine. « Steam ! Répondez à mon e-mail… Je veux récupérer mon compte, a d’abord écrit Neymar en portugais, avant de poursuivre en anglais afin que son message soit bien compris. S'il vous plaît, AIDEZ-MOI ! »

La vie nocturne de Neymar

Compte tenu de la popularité du Parisien, qui totalise 55 millions de followers sur le réseau social, beaucoup d’entre eux ont dû se précipiter pour résoudre son problème apparemment urgent. Et le qualificatif n’est même pas ironique quand on connaît la place occupée par les jeux vidéo dans la vie de Neymar. Ou plutôt dans ses nuits. L’ancien joueur du FC Barcelone, aperçu en train de commenter de la téléréalité brésilienne à 3 heures du matin en février dernier, en pleine convalescence, est connu pour sa tendance à raccourcir son temps de sommeil à cause du jeu « Counter-Strike ».

Steam! Responde meu e-mail … quero minha conta de volta 🤣🤣 please, HELP ME ! — Neymar Jr (@neymarjr) November 10, 2021

Une passion qu’il expliquait en mai dernier. « Le monde des jeux vidéo, c'est là où je vais pour me soulager, pour ne pas péter un plomb, confiait Neymar. C'est comme ça que je peux me détendre, avec mes potes. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, je fais ça presque tous les jours. C'est un moment où je peux me reconnecter avec mes amis au Brésil, réduire la distance avec eux en jouant en ligne. Ça me permet aussi de partager des moments avec mon fils. » Espérons que le Parisien a pu récupérer son compte rapidement.