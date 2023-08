Neymar prépare un coup tordu, le PSG rigole en douce

Dans : PSG.

Actuellement blessé et loin de reprendre la compétition, Neymar vient de retrouver le chemin des terrains d'entrainement. Suffisant pour rejoindre le Brésil en septembre avec la Seleçao ? Le scénario qu'Al-Hilal ne voulait pas voir est en train de se dessiner. Cela doit rappeler des souvenirs au PSG.

Blessé depuis sa signature à Al-Hilal en provenance du PSG à la mi-août, Neymar ne s’est pas vu donner la moindre date pour faire ses débuts avec le club saoudien. Un problème musculaire, qui ne serait donc pas lié à sa cheville mais plus à sa cuisse, l’a privé de débuts dans son nouveau championnat. Ce week-end, il vient tout juste de reprendre l’entrainement, et a été bizuté comme il se doit par ses nouveaux coéquipiers, avec une petite douche improvisée sur le terrain. Son retour à la compétition ne devrait toutefois pas avoir lieu dans les prochains jours, Al-Hilal ne voulant pas prendre le risque de montrer sa star sans qu’elle soit à 100 %. Lors de sa signature, son entraîneur Jorge Jesus avait évoqué un problème qui allait se régler en quelques semaines, ne comprenant pas qu’on puisse parler de son retour avec la Seleçao, où il n’a plus évolué depuis la Coupe du monde. Et pourtant...

Si le Brésil convoque Neymar, Al-Hilal ne pourra rien faire

Ce n’est toutefois pas l’avis de Neymar, ni de la fédération brésilienne, pour qui la reprise du travail en salle la semaine dernière, puis à l’entrainement ce week-end, démontre que l’ancien joueur du PSG n’est pas si loin que cela d’un retour. Alors que Vinicius Jr a de grandes chances d’être forfait en raison de sa sérieuse blessure avec le Real Madrid le week-end dernier, la CBF compte sur Neymar pour au moins rejoindre le groupe, affirme ESPN Brazil. L’optimisme serait de mise après des échanges avec le joueur, qui pousse pour retrouver la sélection. Les joueurs seront convoqués à partir du dimanche 3 septembre, à l’issue du dernier week-end des championnats nationaux. Al-Hilal a déjà fait savoir que, pour eux, Neymar n’était pas en état de rejoindre sa sélection. Mais le PSG en a fait l’expérience par le passé, le meneur de jeu a parfaitement le droit de répondre à une convocation, même si ses chances de jouer sont maigres. Nul doute que le statut à part de Neymar au Brésil provoquera sa convocation si l'ancien barcelonais le veut.

Le simple fait de retrouver ses compatriotes pendant 10 jours tente en tout cas beaucoup un Neymar qui trouve forcément le temps long en Arabie saoudite sans match depuis désormais deux semaines. Al-Hilal, qui lui donne l’un des plus gros salaires de l’histoire du sport, doit tout de même espérer que le « Ney » n’aggravera pas sa situation physique si jamais il devait être sollicité par la Seleçao pour les matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2026. En effet, affronter la Bolivie et le Pérou, des adversaires plutôt rugueux, ne sera pas forcément de tout repos. Ça aussi, le PSG a pu le connaitre par le passé, la relation entre le club parisien et les médecins de la sélection brésilienne étant restée longtemps très tendue.