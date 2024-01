Neymar, Messi et Mbappé, le PSG a gâché un milliard d’euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le départ annoncé de Kylian Mbappé en fin de saison va mettre un terme au Paris SG version stars mondiales. Un terrible échec selon la presse anglaise, qui se moque de l'énorme gâchis financier et sportif que représente l'investissement qatari à Paris.

Les rumeurs sur un départ en fin de saison de Kylian Mbappé pour le Real Madrid ont de quoi faire trembler les supporters du PSG. Même si ces derniers savent très bien qu’il sera compliqué de conserver éternellement le meilleur buteur de l’histoire de leur club, un tel choix signifierait la fin d’un cycle. Depuis 2017, une star mondiale a toujours évolué au Paris SG, que ce soit Neymar, Mbappé puis Messi. De quoi braquer les projecteurs sur Paris, qui fait toujours autant parler en Europe, notamment avec les aventures, sportives et extra-sportives, de ces trois énormes stars. Malgré cela, le bilan est terrible puisque, plus de 10 ans après le rachat du club par le Qatar, la Ligue des Champions n’est toujours pas au rendez-vous. Pire même, elle s’éloigne avec des éliminations successives en 1/8e de finale ces deux dernières années.

L'argent mais pas la gloire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

De quoi provoquer un article au vitriol dans la presse anglaise, et notamment par Adam Shergold, journaliste au Daily Mail. Ce dernier a fait les comptes, et le PSG a dépensé plus d’un milliard d’euros sur ses trois Galactiques. En son temps, le Real Madrid avait aussi dépensé très gros pour s’offrir Zidane, Ronaldo et Beckham, mais il avait su remporter la Ligue des Champions au final. Ce n’est pas le cas à Paris, qui n’a plus que ses yeux pour pleurer. « Une finale et une demi-finale, c’est tout ce que le PSG aura pu se mettre sous la dent en 11 ans. Ok, ils ont dominé leur championnat, mais ils n’ont jamais réussi à obtenir ce qu’ils ont vraiment voulu, la gloire européenne. L’argent n’a pas été capable de l’acheter. Maintenant, avec Messi et Neymar de partis, et Mbappé qui devrait suivre, le PSG va devoir changer d’approche et entrer dans une nouvelle ère. En résumé, la tentative de créer une équipe galactique pour dominer l’Europe a été un terrible échec », écrit Adam Shergold pour qui le départ de Mbappé ne fait aucun doute en fin de saison.

De quoi mettre un terme à ce projet qui fait beaucoup sourire vue d’Angleterre, même si Chelsea et Manchester City ont par le passé aussi construit des équipes à coups de millions sans parvenir pendant longtemps à atteindre leurs objectifs. Le Qatar se dit tranquille et présent pour encore longtemps au PSG, même si l’absence de succès de marque pèse forcément dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi.