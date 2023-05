Neymar menacé, Messi insulté, le nouveau PSG le fait vibrer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est littéralement en feu cette semaine et les évènements s'enchainent. La révolte des supporters contre les stars que sont Lionel Messi et Neymar est quelque chose qui rappelle que le Paris SG est bien un club vivant.

Le PSG n’attendait qu’une étincelle pour traverser une nouvelle crise. Et il y en aura eu deux. Samedi, c’est Lorient qui est venu s’imposer 3-1 au Parc des Princes, avec une formation de Christophe Galtier qui peine à assurer le titre de champion de France et montre toujours une attitude aussi peu convaincante. Et le lundi suivant, Lionel Messi a zappé l’entrainement pour honorer un contrat plus important à ses yeux, celui de son partenariat commercial avec l’office de tourisme d’Arabie Saoudite, histoire d’empocher 30 millions d’euros pour tourner quelques spots et prendre quelques photos sur les réseaux sociaux et faire la promotion du Royaume. Sportivement comme au niveau de l’image, le PSG brule et la direction a tenté de calmer le jeu en suspendant le septuple Ballon d’Or pour deux semaines en raison de son manquement, ce qui est une chose inédite dans l’histoire récente du club.

Les supporters squattent chez Neymar

Mais à chaque jour son lot de surprises à Paris. Après un bref passage contestataire au Camp des Loges, les supporters du PSG ont pris d’assaut le siège du club pour demander la démission de Nasser Al-Khelaïfi et aller insulter Lionel Messi, et sa mère, dans des propos peu glorieux. Dans la foulée, sous les coups de 21h00 ce mercredi, quelques dizaines de fans sont allés jusqu’à se rendre à Bougival, dans les Yvelines, pour trouver la maison de Neymar et faire passer quelques sueurs froides au Brésilien, qui dans une brève discussion avec un média brésilien sur Instagram, a tout de même fait comprendre qu’il n’aimait pas du tout ça. Désireux de rester à Paris malgré la volonté de ses dirigeants de se défaire de lui, Neymar va tout de même comprendre que la contestation va loin.

Ce soir le CUP redonne un peu de vigueur au PSG … abimé et humilié par joueurs et dirigeants. Les soirs de crise au Parc on entendait : « Nous supporters, on sera toujours là … » ne jamais oublier ça ! Les autres vous pouvez partir, vous et vos psgix … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 3, 2023

Trop loin pour beaucoup, mais pas pour Daniel Riolo. Le supporter affirmé du PSG n’a pas hésité à approuver l’énervement des supporters parisiens et notamment du Collectif Ultras Paris. Le principal groupe de fans du club de la capitale a souvent été pointé du doigt pour sa trop grande proximité avec la direction, et il a cette fois-ci décidé d’accélérer le mouvement de contestation. « Ce soir, le CUP redonne un peu de vigueur au PSG … abimé et humilié par joueurs et dirigeants. Les soirs de crise au Parc on entendait : « Nous supporters, on sera toujours là … » ne jamais oublier ça ! Les autres vous pouvez partir, vous et vos psgix », a livré le consultant de l’After Foot, qui se croirait revenu aux grandes années de crise du Paris SG, quand tout volait en éclats en raison des résultats décevants et de la gestion parfois sulfureuse.

Donc certains n’ont pas aimé la manif des Supp du PSG hier ? Les mêmes qui se plaignent de l’attitude non respectueuse voire insultante des starlettes trop payées sur le terrain ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) May 4, 2023

Stars mondiales ou pas, personne n’est donc épargné et cela ne dérange pas le moins du monde le journaliste, qui ne fait pas partie de ceux pour qui cela va trop loin. C’est au contraire à ses yeux une belle revanche par rapport au laxisme souvent pointé du doigt de la part de la direction du PSG, Nasser Al-Khelaïfi en tête, et qui pendant des années a eu tendance à tout pardonner à ses meilleurs joueurs. C’est au moment où le club prend justement une décision radicale contre Lionel Messi, qu’il doit aussi essuyer les plâtres de ses choix de ces dernières années.