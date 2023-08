Neymar + Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi Ballon d'Or des présidents

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

L’été bouillant du PSG a pris un tournant inattendu en quelques jours. Neymar fait ses valises et signera mercredi à Al-Hilal, tandis que Kylian Mbappé devrait rester.

L’an dernier, à la même époque, il avait été révélé que si Kylian Mbappé avait prolongé au PSG, parmi ses exigences, se trouvait notamment la demande de voir Neymar partir du club de la capitale française. Un voeu qui n’a pas été réalisé, malgré les efforts timides de Nasser Al-Khelaïfi en ce sens. A l’époque, le championnat d’Arabie Saoudite avait pour principales stars Grzegorz Krychowiak, Vincent Aboubakar et Talisca. Maintenant, Neymar va rejoindre un Ligue surpuissante avec Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez, Firmino, Mané, Koulibaly et compagnie. La star brésilienne a bien compris qu’il n’était plus le bienvenu au PSG, et a fini par faire une croix sur un avenir doré jusqu’en 2027 au sein du champion de France.

Neymar très bien vendu, c'est un miracle

Un départ impensable encore quelques semaines plus tôt, mais la réunion de la semaine dernière avec le staff technique et Luis Campos lui demandant de partir dans les prochains jours et d’accepter l’offre d’Al-Hilal, a tout fait basculer. Et au final, le PSG réalise une très bonne affaire. Malgré son image encore énorme dans le monde du football et son apport marketing non négligeable, le Brésilien aura été une déception sur le plan sportif, surtout quand on se souvient de son niveau à son arrivée au Parc des Princes. Le Paris SG avait déboursé 222 ME pour le faire venir, et s’en tire au final très bien avec ce départ. A 31 ans, le « Ney » était évalué par les différents acteurs du marché à environ 40 millions d’euros. L’observatoire du football estimait même sa valeur, avec ses nombreuses blessures, le fait qu’il ait manqué 120 matchs et qu’il n’ait plus joué de match officiel depuis février, à seulement 20 millions. Au lieu de cela, Nasser Al-Khelaïfi a négocié jusqu’au bout avec Al-Hilal pour récupérer 90 millions cash, et 100 ME voire plus avec des bonus qui demeurent touchables.

Une vraie bonne affaire pour le PSG. « C’est un cadeau tombé du ciel pour Paris. Les Saoudiens sont aujourd’hui prêts à tout pour recruter le s meilleurs joueurs du monde et, pour eux, Neymar en fait toujours partie. Il n’a que 31 ans. Ce n’est absolument pas un problème de dépenser autant d’argent sur lui. Ils voient même ça comme une belle affaire. Ça va être la folie quand il va arriver », explique dans Le Parisien un spécialiste des investissements saoudiens dans le football. Une somme rondelette qui permet également de débloquer un autre dossier. Puisqu’avec ce départ qui devrait être officiel ce mercredi, c’est Kylian Mbappé qui ne cache pas sa joie, a été autorisé à reprendre l’entrainement avec le groupe, et pourrait même prolonger son contrat, ou du moins trouver un accord pour permettre à l’énorme bras de fer de ces dernières semaines de bien se terminer. Un double soulagement pour Paris, qui entrevoit enfin du positif dans cet été tendu, même s’il reste 15 jours de mercato et qu’à cette allure-là, beaucoup de choses peuvent se passer.