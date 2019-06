Neymar : La justice réclame 15 ME à la star du PSG !

Dans : PSG, Info.

Actuellement blessé et privé de Copa America, accusé de viol par une jeune femme et sous le coup d’une deuxième enquête pour divulgation de photos intimes, Neymar fait l’objet d’une nouvelle enquête judiciaire au Brésil.

C’est le journal A Folha de Sao Paulo qui révèle l’affaire : l’ancienne star du FC Barcelone est visée par la justice pour des soupçons d’évasion fiscale. Et c’est un véritable pactole qui est réclamé au n°10 du PSG et à son clan… En effet, la justice réclamerait la modique somme de 15 ME à Neymar, dont 36 propriétés ont été saisies le temps de l’enquête. Une nouvelle épine dans le pied de l’international brésilien, qui vit assurément la période la plus délicate de sa carrière.