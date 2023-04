Neymar, la condition de Zidane pour signer au PSG

Dans : PSG.

Zinedine Zidane est toujours une piste creusée par la direction du PSG pour succéder à Christophe Galtier dans les prochaines semaines. Mais l'entraineur français compte bien imposer ses conditions, y compris concernant Neymar.

En grand danger après les défaites contre l’OL et Rennes au Parc des Princes, Christophe Galtier n’est pas certain de terminer la saison sur le banc du Paris Saint-Germain. En cas de mauvais résultats lors des deux prochains matchs de Ligue 1 contre Nice et Lens, le natif de Marseille pourrait bien être renvoyé. Et même s’il parvient à garder sa première place et le titre de champion de France, l’ex-entraîneur de Lille n’a aucune garantie d’être conservé durant l’intersaison. L’Émir du Qatar rêve d’un entraîneur de renom sur le banc du PSG et son objectif absolu se nomme toujours Zinedine Zidane, libre depuis près de deux ans et son départ du Real Madrid.

Zidane exige le départ de Neymar pour venir au PSG

Dans le dossier Zinedine Zidane, la concurrence risque d’être forte pour le Paris Saint-Germain. L’entraîneur tricolore est dans le viseur de Chelsea, qui cherche activement un successeur à Graham Potter. Le Real Madrid pourrait également constituer une menace pour Paris, dans la mesure où le club de la capitale espagnole va sans doute tourner la page Carlo Ancelotti à la fin de la saison. A en croire les informations relayées par Mundo Deportivo, le PSG aura néanmoins son mot à dire dans le dossier du champion du monde 1998. Mais si le club parisien veut avoir une chance de rafler la mise pour convaincre l’homme aux trois victoires en finale de Ligue des Champions, il va falloir faire quelques sacrifices au sein de l’effectif, où une véritable révolution sera nécessaire pour attirer « Zizou ».

Le média espagnol affirme que pour signer au Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane exige le départ d’un certain Neymar, sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027. L’ancien entraîneur du Real Madrid ne veut pas du Brésilien, qu’il juge purement et simplement incompatible avec sa philosophie de jeu. Le cas de Lionel Messi n’est même pas évoqué, car le départ de l’Argentin cet été semble de plus en plus inéluctable alors que l’Argentin est en fin de contrat.

Zinedine Zidane souhaite -en cas de signature au PSG- bâtir son équipe autour de Kylian Mbappé, un désire partagé par l’Emir du Qatar, lequel compte faire de l’international tricolore la seule et unique star planétaire du projet. L’idée serait ensuite de bâtir une équipe cohérente et compétitive autour du capitaine de l’Equipe de France, selon les requêtes et les demandes de Zinedine Zidane sur le marché des transferts. Reste maintenant à voir si le PSG parviendra à convaincre l’ancien manager du Real, attendu à Paris depuis de longs mois par les supporters, exaspérés par la situation actuelle avec Christophe Galtier.