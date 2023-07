Neymar intransférable, la superstar du PSG c’est lui

Dans : PSG.

Avec le départ de Lionel Messi et la mise à l’écart de Kylian Mbappé, Neymar a retrouvé son statut de tête de gondole au PSG. Et ce n’est pas pour déplaire au nouvel entraîneur parisien Luis Enrique.

Actuellement en tournée au Japon avec le Paris Saint-Germain, Neymar a pu mesurer au cours des dernières jours son immense cote de popularité en Asie. Décrié en France, où les supporters du PSG ont été jusqu’à son domicile pour réclamer son départ, l’international brésilien reste l’un des footballeurs les plus aimés de la planète et ce stage du PSG au Japon le prouve.

Dans un effectif de moins en moins starifié, Neymar a retrouvé le statut qui était le sien à son arrivée dans la capitale française en juillet 2017, celui de tête de gondole et de star n°1 de l’effectif. Il faut dire que le départ de Lionel Messi à l’Inter Miami et la mise à l’écart de Kylian Mbappé en attendant une prolongation ou un transfert d’ici le 31 août a permis à Neymar de retrouver de la place et de la légitimité auprès de ses coéquipiers selon Le Parisien.

Neymar unique star du PSG, Luis Enrique adore

L’ancien attaquant du FC Barcelone n’est évidemment pas naïf, il sait pertinemment que le PSG a essayé de le faire partir ces derniers mois à l’initiative du coordinateur sportif Luis Campos. Malgré une place de tout premier ordre retrouvé, Neymar la joue « profil bas » selon le quotidien francilien, qui explique que dans l’entourage du joueur, on indique que le Brésilien a un objectif de taille en 2023-2024 : redevenir « le meilleur joueur du monde ».

Dans un effectif sans star, en attendant la venue d’un n°9 et possiblement d’un ailier droit, Neymar aura les clés du camion et ce n’est pas pour déplaire à Luis Enrique, qui a gagné la Ligue des Champions au côté de la star brésilienne au Barça. De retour de blessure, le « Ney » a de très bonnes sensations et sera apte pour la reprise de la Ligue 1. De quoi faire naitre un peu d’optimisme au PSG durant cette intersaison polluée par le feuilleton Kylian Mbappé…