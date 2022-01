Neymar gagne un surnom peu flatteur au PSG

Dans : PSG.

Toujours blessé, Neymar a bénéficié de huit jours de repos au Brésil. Une information qui a fait scandale chez les observateurs du PSG…

Au micro de RMC, Jérôme Rothen s’est dit scandalisé par la gestion du cas Neymar par le Paris Saint-Germain. « Comment accepter cela d’un tel joueur, qui a encore joué 50% des matchs depuis le début de saison ? » s’est interrogé l’ancien milieu de terrain du PSG. Et l’animateur de Rothen s’enflamme n’est pas le seul à pester contre la gestion du cas Neymar au sein du club de la capitale. Tandis que parallèlement, Kylian Mbappé continue d’être exemplaire et de porter le Paris SG sur ses épaules, Stéphane Bitton a dénoncé un énorme « foutage de gueule » de la part de Neymar mais aussi de la direction sportive du PSG pour cette gestion délirante.

Neymar surnommé Monsieur 50 %

« Le foutage de gueule de notre ami Neymar. Il est resté au Brésil et s’est octroyé huit jours de vacances en plus. Alors, octroyé, il y a des coupables forcément parce qu’il a demandé l’autorisation. Deux coupables, d’abord le club ou celui ou ceux qui lui ont accordé ça et puis lui, qui est quand même un intermittent du spectacle au PSG. C’est un monsieur 50% depuis qu’il est arrivé. S’il était irréprochable depuis le début de la saison, on dirait bon aller, il se soigne et se prépare une fin de saison de tous les bonheurs, mais pour ce qu’il a montré jusque-là, franchement, ça ne se justifie pas. Et puis, quel message terrible on envoie aux autres » a pesté Stéphane Bitton sur l’antenne de France Bleu Paris.

Stéphane Bitton allume Neymar mais félicite Mbappé

En revanche, le journaliste a félicité Kylian Mbappé et les joueurs du PSG qui ont obtenu une qualification sérieuse et sans trembler sur la pelouse de Vannes lundi soir. « Le PSG, bravo, un match appliqué, sérieux. 100% des buts étaient français ce qui est quand même rare du côté du PSG. Kimpembe a ouvert la marque et encore une fois, le triplé de Kylian Mbappé qui, lui, d’entrée était-là. Je rappelle quand même qu’il a repris l’entraînement ainsi que Navas, un jour avant tout le monde. Voilà le résultat. Neymar était absent, lui présent. Les absents ont toujours tort » a rappelé Stéphane Bitton, pour qui Kylian Mbappé est, sans débat possible, la star du Paris Saint-Germain loin devant Messi et surtout Neymar.