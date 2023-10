Neymar et Verratti de retour à Paris, l'idée totalement nulle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis la défaite du PSG à Newcastle, certains supporters des champions de France estiment que les départs simultanés de Neymar et Marco Verratti ont tué Paris. Le débat a tourné court.

Luis Enrique ne recueille que des louanges depuis qu’il a pris les commandes du Paris Saint-Germain, et cela même si jamais le club de la capitale n’avait été aussi peu efficace en Ligue 1. Cependant, la déroute de cette semaine en Ligue des champions, avec un schéma tactique totalement erroné, a mis un énorme coup de pression sur l’entraîneur espagnol avant le déplacement de dimanche à Rennes. Si les critiques venues de l’extérieur sont virulentes, c’est encore pire de la part de certains supporters du PSG qui ne pardonnent pas à Luis Enrique d’avoir validé les départs de Neymar et Marco Verratti. Dans une équipe en manque de créativité, les deux stars parties en Arabie Saoudite et au Qatar auraient été parfaites, sont persuadés les fans des deux joueurs. Mais, tandis que les débat fait rage sur les réseaux sociaux, les admirateurs de Neymar se réjouissant ouvertement du passage à vide de Kylian Mbappé. Ils se sont rapidement fait calmer.

Verratti et Neymar, le duo perdant du PSG

Le compte X (anciennement Twitter RevonsPlusGrand a fait les comptes pour le duo Neymar-Verratti et ils ne sont pas bons du tout. Sur les rares matchs de Ligue des champions que le Brésilien et l’Italie ont joués en communs, il n'y a eu que des défaites. « 7 défaites : Real - PSG : 3-1 en 2018, Dortmund - PSG : 2-1 en 2020, PSG - City : 1-2 en 2021, City - PSG : 2-0 en 2021, Real - PSG : 3-1 en 2022, PSG - Bayern : 0-1 en 2023 », constate le compte qui décrypte l’actualité du Paris Saint-Germain. Un bilan terrible sur plusieurs aspects et qui a évidemment fait réagir compte tenu de la popularité des deux joueurs sur les réseaux sociaux.

Je ne sais pas ce qui m'effraie le plus dans cette stat. De savoir que ces deux infirmes n'ont disputé que sept matchs de phase finale de LdC ensemble en six ans. Ou qu'ils les ont tous perdus 😂#Verratti #Neymar #PSG https://t.co/7VZ2IHI6yy — Nikop17 (@nikop17) October 6, 2023

Membre de Paris United, Nicolas Puiraveau a résumé la pensée de pas mal de monde face à cette incroyable statistique au sujet de Neymar et Marco Verratti. « Je ne sais pas ce qui m'effraie le plus dans cette stat. De savoir que ces deux infirmes n'ont disputé que sept matchs de phase finale de LdC ensemble en six ans. Ou qu'ils les ont tous perdus », écrit le supporter du PSG. Un message liké par Daniel Riolo, mais qui en retour prend bien sûr sur le dos l'armada des fans de Neymar, lesquels se sont brutalement réveillés depuis la déroute (4-1) à Newcastle. Ce qui est certain, c'est que Luis Enrique va rapidement devoir trouver des solutions sous peine de voir ces attaques ad hominem lui revenir comme un boomerang.