Neymar et Sergio Ramos, deux bonnes nouvelles au PSG

Par Corentin Facy

Victime d’une lésion de l’adducteur gauche durant la trêve internationale, Neymar est présent à l’entraînement collectif du PSG ce vendredi.

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain dans l’optique du match contre Nantes mais surtout à cinq jours du choc face à Manchester City en Ligue des Champions. Victime d’une petite lésion à l’adducteur durant la trêve avec le Brésil, Neymar est présent à l’entraînement collectif du Paris SG ce vendredi matin au Camp des Loges.

Les 22 joueurs présents sur le terrain : Rico, Franchi, Lavallée (g) ; Bernat, Herrera, Icardi, Di Maria, Hakimi, Dina Ebimbe, Danilo, Gueye, Diallo, Verratti, Paredes, Kimpembe, Messi, Mbappé, Ramos, Wijnaldum, Kehrer, Mendes, Neymar #PSGFCN @le_Parisien_PSG https://t.co/4wOmhUJlag — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) November 19, 2021

En attendant de savoir si l’international auriverde sera dans le groupe pour défier Nantes, la nouvelle est bonne à prendre et prouve que la blessure de Neymar n’était pas trop grave. Par ailleurs, Mauricio Pochettino peut avoir le sourire car ce vendredi encore, Sergio Ramos était présent sans gêne apparente à l’entraînement collectif. Son retour à la compétition est plus imminent que jamais. Notons enfin que Marco Verratti et Presnel Kimpembe, blessés avant la trêve internationale, étaient aussi présents avec le groupe parisien.