Neymar et Messi virés, Thiago Silva crache sur le PSG

La révolution effectuée cet été au PSG a fait des gros dégâts. Et les premières critiques acides pleuvent après la défaite à Newcastle. Thiago Silva s'est lâché sur les départs forcés de Neymar et Messi, voire Verratti.

Largué par le PSG après la finale de la Ligue des Champions perdue en 2020, Thiago Silva n’a jamais digéré. Il avait pris la plus belle des revanches en remportant la C1 la saison suivante, sous le maillot de Chelsea. Toujours vaillant malgré ses 39 ans fêtés récemment, le Brésilien continue de suivre de près le Paris SG. Il faut dire que la colonie sud-américaine a toujours été importante, même si dernièrement, le champion de France a fait le ménage à ce niveau. Exit donc les stars que sont Sergio Ramos, Lionel Messi, Marco Verratti ou Neymar. Le projet Mbappé prenait toute son ampleur, et cela annonçait la fin d’un PSG moribond en Ligue des Champions.

Newcastle a montré comment battre le PSG

La claque subie à Newcastle ce mercredi ne va pas vraiment dans ce sens. Manque de talent, manque d’envie, imprécision technique et brouhaha tactique, rien n’a fonctionné et le visage montré est très inquiétant. Il montre non seulement les limites des joueurs et de l’entraineur, mais aussi démontre la marche à suivre pour contrecarrer les plans d’une équipe très prévisible, notamment dans sa relance. Cette fois-ci, impossible d’incriminer la vie nocturne de Neymar, un Lionel Messi qui marche sur le terrain ou les cigarettes de Marco Verratti. C’est ce qu’a tenu à faire savoir Thiago Silva, qui a bien fait comprendre sa position en « likant » un message lapidaire sur Instagram.

⚽️ Thiago Silva a liké une publication virulente sur le choix du PSG de se séparer de Messi, Neymar et Verratti.



« Il faut manger de la m**** pour se débarrasser de ce trio. Il faut être un abruti ou un vendu ». 😬🔴🔵 pic.twitter.com/SH7991CfOr — SPORTS ZONE (@SportsZone__) October 4, 2023

Cette publication abordait plusieurs thèmes cruciaux évoqués pendant l’été. Le tout dit dans des propos assez grossiers, mais qui démontrent bien l’énervement sur ce sujet sensible de s’être séparé de grands joueurs. « Il faut manger de la merde pour se débarrasser de ce trio. Il faut être abruti ou vendu! Et le pire, c’est que ces merdes font écho par ici! (…) Ces trois-là peuvent jouer jusqu’à 50 ans (…) Ne comparez pas un camion de pastèques à une putain de Lamborghini », a lancé ce compte dont le contenu a été apprécié par Thiago Silva. Le message des anciens joueurs est clair, et il risque de ne pas faire plaisir à la direction, qui sait toutefois que les critiques vont pleuvoir si les performances de ce type reviennent à l’occasion de plusieurs rendez-vous européens.