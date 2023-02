Neymar et le PSG c'est fini, la confirmation tombe

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Pour la première fois depuis sa signature en 2017, Neymar veut partir et a cette fois-ci l'accord du PSG pour le faire. Direction l'Angleterre, avec des contacts noués avec cinq clubs de Premier League par les agents du Brésilien.

L’été dernier, le Paris SG avait surpris tout le monde en prenant en mains le dossier Neymar. Véritable star du club, il avait été clairement poussé vers la sortie par Nasser Al-Khelaïfi, qui lui avait cherché un point de chute pendant des semaines. Une décision prise également à la demande de Kylian Mbappé, qui s’en est bien sûr défendu, mais qui démontre que la relation entre les deux stars a totalement changé depuis leurs débuts communs à Paris en 2017. Le manque de professionnalisme du Brésilien agace particulièrement l’international français, qui a encore glissé une petite phrase bien ciblée après le match face au Bayern Munich, sur les efforts à faire pour être au plus haut niveau.

Neymar a lâché depuis le Mondial

Une demande vaine, sachant que le « Ney » a enchainé avec des tournois de poker et des sorties tardives, ou des séances de jeu vidéo en mode noctambule. En dehors de la première partie de saison où il s’est donné à fond afin d’arriver à la Coupe du monde au Qatar dans sa meilleure forme, Neymar ne fait plus vraiment d’efforts. Un carton rouge contre Strasbourg, de l’agacement de plus en plus visible, une difficulté à retrouver sa meilleure forme et à faire des différences, l’ancien prodige de Santos ne fait plus rêver les foules. Il était attendu au tournant contre le Bayern Munich, et il a traversé le match tel un fantôme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Résultat, malgré sa récente prolongation et l’option activée pour rester un an de plus, Neymar n’est plus le bienvenu au PSG. L’été prochain, les dirigeants parisiens comptent bien lui trouver un porte de sortie, et une réunion avec les dirigeants de Chelsea, et notamment le très dépensier patron des Blues Todd Boehly, a eu lieu récemment. La porte de sortie est en train de s’ouvrir, et en grand.

Cinq clubs anglais contactés par Neymar !

En effet, les informations de la presse anglaise mettent le feu au dossier ce vendredi. 90min annonce ainsi que les agents de Neymar sont allés bien plus loin que le premier contact avec Chelsea. Ils ont noué des relations avec cinq clubs de Premier League, pour se renseigner sur les conditions d’une arrivée dès l’été prochain. Il s’agit donc de Chelsea, mais aussi de Liverpool, de Manchester United, de Manchester City et de Newcastle. Les Magpies seraient très réceptifs à l’idée de faire signer le joueur du PSG, le club propriété de l’Arabie Saoudite étant bien parti pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Is Neymar heading for the exit door at PSG? 👀 — 90min (@90min_Football) February 16, 2023

Ces informations démontrent en tout cas que, pour la première fois depuis vrai faux départ pour Barcelone en 2019, le Brésilien est désireux de quitter le Paris SG. A 31 ans, Neymar estime que c’est maintenant ou jamais pour faire le grand saut et signer le dernier gros contrat de sa carrière. Cela tombe bien, Nasser Al-Khelaïfi ne le retiendra pas et pourrait même faire un gros effort afin de ne pas être trop gourmand pour un joueur qui possède un énorme contrat, et a été acheté 222 ME à l’été 2017. Désormais, sa valeur se situe en-dessous des 100 millions d’euros, même si l’apport, autant marketing que sportif, de Neymar, fait toujours de lui un joueur qui met un énorme coup de projecteur sur le club qui va le recruter. En tout cas, la mise en place d’un départ du PSG n’a jamais été aussi concrète, sachant que pour la première fois, cela semble correspondre à la volonté des deux parties.