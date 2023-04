Neymar est fini ? Le Brésil rassure le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Neymar ne rejouera plus de la saison. Blessé à une cheville, le Brésilien espère revenir au plus haut niveau le plus vite possible. Le PSG y compte bien également.

Neymar et le PSG se sont mis d'accord pour arrêter les frais cette saison et opérer l'une de ses chevilles, douloureuse depuis de nombreux mois. L'objectif est de soigner en profondeur sa blessure pour lui permettre de jouer plus librement. Il faut dire que les champions de France doivent déplorer pas mal d'absences de Neymar depuis son arrivée en 2017. L'été prochain, de nombreux changements interviendront dans l'équipe. Et Neymar devra sans doute redoubler d'efforts pour de nouveau avoir la confiance des supporters mais aussi de son club. Idem concernant la sélection brésilienne. Une sélection brésilienne sur le déclin et qui aura besoin de son leader pour espérer remporter des titres. Malgré les doutes concernant la fin de carrière de Neymar, âgé de 31 ans, Dida pense en tout cas que l'ancien du Barça reviendra plus fort que jamais.

Neymar, le meilleur reste à venir ?

Neymar est l’un des seuls joueurs de l’histoire sur qui on peut faire une compilation de 2 minutes entièrement dédiée à des sombreros🤩🇧🇷 pic.twitter.com/20O0pnSQF5 — Gio NJR10 (@ArobaseNJRvanny) March 29, 2023

Lors de mots échangés avec BeIN Sports, l'ancien portier de l'AC Milan a donné son avis sur le retour futur de Neymar au plus haut niveau. Pas de raisons de s'inquiéter pour Dida. « Neymar est un grand joueur. Il va encore jouer pendant de nombreuses années, y compris en équipe nationale. C'est un joueur de classe mondiale mais il a déjà été blessé à plusieurs reprises. Il reviendra plus fort pour aider l'équipe nationale », a notamment indiqué le champion du monde 2002, confiant quant à un retour de Neymar en belle forme sous le maillot du Brésil.

Concernant le PSG, son avenir est encore flou. Sous contrat jusqu'en 2027, il se dit que Doha souhaiterait plus que jamais son départ l'été prochain. Pas sûr que Neymar voit les choses sous cet angle. En tout cas, avoir l'appui des légendes brésiliennes ne le laissera pas insensible, lui qui n'est pas encore certain de pouvoir et vouloir aller jusqu'à la Coupe du monde 2026. Mais la perspective de jouer encore de longues années doit rassurer le PSG, qui s'était dit inquiet par ses déclarations sur sa future retraite après la Coupe du monde au Qatar, et sa démotivation à donner le meilleur sous le maillot parisien pour les années à venir.