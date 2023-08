Neymar en sauveur du PSG, c'est la douche froide

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Blessé depuis déjà plusieurs mois, Neymar ne participe pas aux matchs amicaux du Paris Saint-Germain. Si le Brésilien s'entraîne afin de revenir le plus rapidement possible sur les terrains, il n'a aucun idée de la date de son retour.

Sans Kylian Mbappé, mis à l'écart et sans Neymar, blessé, le PSG a du mal à s'en sortir durant ses matchs amicaux. Défait par l'Inter Milan, Paris a enchaîné un troisième match consécutif sans renouer avec la victoire. Neymar assiste impuissant depuis le banc aux déconvenues parisiennes. Le joueur de 31 ans commence doucement à se remettre de sa blessure et de son opération. S'il espère être enfin libéré par les pépins physiques, l'ancien attaquant du FC Barcelone n'est pas entré en jeu contre les Italiens, même si Luis Enrique l'a utilisé la veille en entraînement. Son retour n'est donc pas pour tout de suite, à moins que le PSG préfère opter pour la carte de la sûreté et éviter une rechute avant même le début de la Ligue 1.

Le retour de Neymar, il botte en touche

Juste après la défaite du PSG, Neymar s'est exprimé devant les médias pour évoquer sa forme. S'il est impatient de revenir sur les rectangles verts, le Brésilien ne connaît pas la date exacte de son retour. « Je me sens bien. Mais je ne sais pas quand je vais rejouer » a confié Neymar dans des propos retranscrits pour le journal l'Équipe à la suite de la défaite des Parisiens contre l'Inter Milan. Avec le départ de Lionel Messi et la mise à l'écart provisoire de Kylian Mbappé, Neymar est le dernier rescapé du trio fantastique. Le natif de Mogi das Cruzes est désormais l'un des joueurs les plus anciens de l'effectif actuel du PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club de la capitale, Neymar a encore deux saisons pour remplir ses objectifs fixés lors de son arrivée à Paris. D'abord faudrait-il savoir quand il pourra rejouer ?