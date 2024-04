PSG ‍: Luis Enrique pantin du Qatar, Mbappé a tout compris

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En sortant Kylian Mbappé dès l’heure de jeu à Marseille (victoire 0-2) dimanche, Luis Enrique a de nouveau affirmé son autorité. Mais vu d’Espagne, la gestion de l’entraîneur du Paris Saint-Germain reflète surtout la volonté du Qatar.

Dans les grands rendez-vous aussi, Kylian Mbappé n’est qu’un joueur comme les autres au Paris Saint-Germain. L’attaquant français s’attendait sûrement à disputer l’intégralité du choc à Marseille dimanche, pour ce qui représentait son dernier Classique avant son départ au Real Madrid. Mais sa performance n’a pas été jugée satisfaisante et le Bondynois a dû s’asseoir sur le banc des remplaçants dès la 64e minute. Pour Luis Enrique, c’est encore une manière d’affirmer son autorité.

— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 2, 2024

A moins que l’entraîneur parisien respecte tout simplement les consignes de ses supérieurs. C’est effectivement la théorie du journaliste espagnol Edu Aguirre. « Je pense qu'on oublie un paramètre important. Je crois que Nasser Al-Khelaïfi utilise Luis Enrique pour salir l'image de Kylian Mbappé, a commenté le spécialiste sur le plateau d’El Chiringuito. On peut revenir deux ou trois semaines en arrière, quand Kylian Mbappé disait en bord de terrain : "Je n'ai aucun problème avec Luis Enrique. J'ai bien des problèmes, mais aucun avec Luis Enrique." »

Luis Enrique ne fait qu'obéir aux ordres

« Bien sûr, Luis Enrique a beaucoup de personnalité et de valeurs. Mais si l'émir du Qatar est bien avec Kylian Mbappé, et si Nasser Al-Khelaïfi respecte le pacte de non-agression jusqu'à la fin de la saison et parle d'un hommage au terme de l'exercice, vous croyez que Luis Enrique va se confronter au Qatar et à Nasser Al-Khelaïfi en humiliant Kylian Mbappé ? Non, a imaginé le journaliste. Tout ceci, et Kylian Mbappé le croit aussi, vient du PSG. Que ça plaise à Luis Enrique, c'est autre chose. Kylian Mbappé pense que ça vient de Luis Enrique et du PSG, mais les ordres viennent d'en haut. » Sans surprise, l’annonce du départ de l’international tricolore passe mal en interne même si pour les gros matchs, comme ce mercredi soir contre Rennes, Kylian Mbappé marque et joue 90 minutes.