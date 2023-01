Neymar en Premier League, West Ham a tenté le coup

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très vite considéré comme un phénomène lorsqu’il évoluait à Santos, Neymar avait déjà l’embarras du choix. Avant d’opter pour le FC Barcelone, le Brésilien a eu l’opportunité de découvrir la Premier League grâce à West Ham, qui a finalement rencontré trop d’obstacles pour conclure son transfert.

Neymar serait-il capable de s’adapter au football anglais ? Etant donné son style de jeu, ce n’est pas si sûr. L’attaquant du Paris Saint-Germain aime provoquer ses adversaires. Et dans un championnat où les arbitres ne sanctionnent pas toujours les contacts rugueux, on peut penser que le Brésilien aurait passé des moments difficiles. Ce paramètre n’avait pourtant pas refroidi West Ham. L’anecdote date de l’année 2010, à l’époque où Neymar portait toujours le maillot de Santos.

A ce moment, c’est d’abord un certain Ronaldinho qui avait été proposé aux Hammers, nous apprend The Athletic. Mais en raison de son salaire et de sa condition physique, le meneur de jeu du Milan AC n'obtenait pas les faveurs du club londonien. West Ham se tournait alors vers le prodige de Santos en espérant réaliser un énorme coup à l’échelle mondiale. Le pensionnaire de Premier League était prêt à miser 16 millions d’euros sur cette opération, ce qui aurait représenté le plus gros transfert de son histoire à cette époque.

Trop compliqué pour West Ham

Mais il en fallait beaucoup plus pour convaincre Santos de libérer Neymar, dont la clause libératoire avoisinait les 32 millions d’euros. Et ce n’était pas le seul obstacle pour les Anglais. Santos ne possédait que 60% des droits de son phénomène, un détail qui compliquait sérieusement les négociations. Tout comme la position de Neymar Senior. A ce moment de la carrière de son fils, le père et agent du jeune talent ne souhaitait pas encore l’envoyer en Europe. Ce n’est que trois ans plus tard que Neymar rejoignait le FC Barcelone avant de filer au Paris Saint-Germain en 2017, sans jamais passer par la case Premier League.