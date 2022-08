Neymar en feu, une question titille le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’un but et de trois passes décisives samedi soir à Clermont (0-5), Neymar retrouve son meilleur niveau au PSG.

Excellent lors du Trophée des Champions contre Nantes il y a une semaine, Neymar a remis ça face à Clermont samedi soir lors de la première journée de Ligue 1. L’international brésilien semble motivé comme jamais à l’idée de retrouver le niveau stratosphérique qui était le sien à Barcelone et qui a fait de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football. Auteur d’un but et de trois passes décisives à Clermont, le Brésilien est en feu. Mais pour combien de temps ? Dans un édito publié ce lundi, le journal Le Point a calmé les ardeurs du Paris Saint-Germain au sujet de Neymar, craignant qu’il ne s’agisse que d’un feu de paille appelé à s’éteindre après la Coupe du monde au Qatar, un grand objectif dans la carrière du n°10 de Paris.

Neymar en forme, un feu de paille ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

« En tant qu'amoureux du beau jeu, on ne peut qu'être ravi de voir la performance de Neymar samedi soir. Un but et trois passes décisives : ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le Brésilien aussi bien dans ses crampons, quelques jours après sa sortie déjà convaincante lors du Trophée des champions. Reste à savoir si c'est une réelle prise de conscience après toutes ces années perdues ou s'il est juste motivé par la perspective d'être en forme pour la Coupe du monde au Qatar, en novembre » s’interroge Le Point, qui refuse par ailleurs de s’enflammer sur le bon début de saison du PSG. « Pour la suite de la saison, on ne veut pas être des oiseaux de mauvais augure, mais on a trop souvent vu un PSG tout feu tout flamme l'été pour finalement décevoir avec panache quelques mois plus tard » rappelle le journal, tempérant l’optimisme général qui règne au PSG ces derniers jours. Et qui ne risque pas de redescendre avec la signature imminente de l’excellent international espagnol Fabian Ruiz en provenance de Naples.