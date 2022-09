Neymar en colère, le PSG se frotte les mains

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’un incroyable début de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar a esquissé une première grimace mercredi en sortant prématurément du terrain lors de la victoire face à Toulouse (3-0).

Depuis la reprise du championnat de France, Neymar est clairement le meilleur joueur de la L1. Si Kylian Mbappé et Lionel Messi ont aussi brillé en ce début de saison, l'international brésilien reste un cran au-dessus. Déjà auteur de sept buts et de six passes décisives en seulement cinq journées, l’attaquant de 30 ans est parti sur d’énormes bases. Mais alors qu’il ambitionne de faire sa meilleure saison sous le maillot du PSG avant d’aborder la Coupe du Monde avec le Brésil, le Brésilien a connu un premier moment de faiblesse cette semaine, quand Christophe Galtier a décidé de le faire sortir du terrain après l’heure de jeu contre Toulouse (3-0). Un petit affront qui n’a pas trop fait de vagues, vu que Neymar a fait tout d'abord la tête avec une petite mine agacée avant de taper dans la main de son coach en signe d'acceptation, même si elle était loin d'être enthousiaste. Une bonne nouvelle pour Jérôme Rothen, qui estime que Neymar a obtenu le droit à l'oubli étant donné son comportement récent très positif.

« Franchement, laissez-le tranquille ! »

💬 @RothenJerome : "Neymar, on l'a critiqué pour son attitude ces dernières années, mais là il est dans le droit chemin, et qu'il soit déçu en sortant, ça montre qu'il est concerné, et moi j'ai envie de voir des joueurs comme ça. Laissez-le tranquille." pic.twitter.com/YmtcrEzxyT — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 1, 2022

« Ça ne fait jamais plaisir à un joueur d’être remplacé. Le joueur a toujours une mauvaise réaction car il a envie de montrer des choses. La réaction peut parfois dépasser les pensées. Ça peut arriver à Neymar. En ce moment, il est bon. Galtier voulait juste le faire souffler un peu contre Toulouse. Il ne faut pas qu’il se blesse, surtout que Neymar a parfois un jeu à risques en fin de match. Ok, mais le joueur ne réfléchit pas comme l’entraîneur. Neymar, c’est un compétiteur. On l'a critiqué pour son attitude ces dernières années, quand il était complètement dépassé du cadre collectif. Il était égoïste, il choisissait ses matchs, il était blessé pour partir en soirée. On l’a critiqué pour ça, à juste titre. Mais là il est dans le droit chemin, il fait de bons matchs. Qu'il soit déçu en sortant, car il a fait la gueule à sa sortie, ça montre qu'il est concerné. Et moi, j'ai envie de voir des joueurs comme ça. Il n’y a aucun problème. Il est bien dans sa tête en ce moment, qu’il continue comme ça. Franchement, laissez-le tranquille ! », a lancé le consultant de RMC, qui souhaite que les suiveurs du PSG lâchent un peu Neymar, surtout quand il est aussi performant sur le terrain. Il est vrai que pour le moment, Christophe Galtier a réussi ce que ses prédécesseurs n'ont jamais pu ou su faire : faire sortir les stars du terrain avant la 90e minute, sans que cela ne fasse d'esclandre.