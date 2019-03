PSG : Neymar pleure et souffre, voilà pourquoi il a été au Carnaval

Dans : PSG, Ligue 1.

Officiellement au Brésil pour soigner sa blessure, Neymar a été aperçu au Carnaval de Rio, au milieu de 72.000 personnes, le 5 mars dernier.

Une sortie publique qui a fait énormément réagir du côté de Paris, où certains supporters ont regretté ce manque de sérieux de la part de leur n°10. Mais selon le papa de Neymar, cette sortie nocturne était indispensable à son fils. Interrogé par UOL Esporte, celui qui représente les intérêts du joueur parisien a tenu des propos lunaires, affirmant notamment que Neymar devait absolument décompresser. En outre, il s’agissait simplement d’une petite distraction après une dure journée de labeur.

« Personne ne pouvait toucher le pied de Neymar. Il n’y avait que des gens connus autour de lui. Tout était structuré, élaboré pour qu’il puisse aller et venir. Tout le monde pense qu’il est allé au carnaval et a marché pendant une heure jusqu’à une école de samba... Il était sur l’un des meilleurs chars, avec toute l’assistance possible, avec un canapé s’il avait besoin de s’asseoir, avec un verre s’il voulait boire, dans chaque situation possible. Le carnaval est une évasion. Il s'entraînait le matin et l'après-midi, alors nous y sommes allés après. Je pense que je lui donne parfois des échappatoires, parce que mentalement ces gars-là, à ce niveau, ils pleurent, ils souffrent. Vous devez leur lâcher du lest pour qu'ils puissent vraiment supporter toute cette charge de travail, cette distance des amis » a-t-il confié au média sud-américain. Des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir...