Neymar diffuse une photo privée, le Brésil rigole

A quelques heures du début de la Copa America au Brésil, Neymar fait parler de lui. Mais il ne s'agit pas de parler football, mais juste d'une boulette de la star du PSG avec une de ses ex.

Ce dimanche soir (23h), et après bien des palabres, la Copa America 2021 débutera au Brésil avec le match entre la Seleçao et une équipe du Venezuela décimée par les cas de covid. Même si les joueurs brésiliens ont traîné les pieds pour disputer cette compétition initialement prévue en Argentine, mais qui a été déplacée en raison de la situation sanitaire dans ce pays, Neymar et ses coéquipiers vont évidemment défendre le trophée gagné en 2019. Mais si le pays sera devant la télévision pour suivre cette Copa America, c’est pour l’instant Neymar qui fait parler de lui. Rien de bien méchant pour la star du Paris Saint-Germain, même si forcément certains supporters aimeraient que l’attaquant soit plus focalisé sur le football et un peu moins sur les réseaux sociaux.

Samedi après-midi, Neymar a en effet posté une photo (correcte) d’une de ses nombreuses ex à ses millions de followers, avant de subitement retirer cette image. Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’enflamment, certains étant persuadés que le joueur de la Seleçao et du PSG annonçait un retour de flamme avec Camila Karam, une dermatologue avec qui Neymar avait eu une relation dans le passé. Même si tout cela semble anecdotique, et l’est, le footballeur s’est tout de même justifié en affirmant qu’il s’était planté de photo, mais qu’il était « toujours là si la jeune femme souhaitait le revoir. » De quoi faire sourire, même si au Brésil certains estiment que Neymar devrait un peu moins se répandre sur ce sujet, rappelant que le joueur de 29 ans avait déjà eu des soucis dans le passé que ce soit dans le cadre d’une accusation au Brésil, et plus récemment d’une employée de Nike.