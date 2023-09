Verratti va partir, le PSG prépare une grande fête

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Marco Verratti va quitter le PSG dans les prochaines heures pour signer à Al-Arabi au Qatar. Même si le PSG est satisfait de ce départ et pousse pratiquement l'Italien dehors, il doit commémorer dignement les 11 années passées par Verratti au club.

Une page importante du PSG version QSI va se tourner dans les prochains jours. Arrivé à Paris alors qu'il n'avait même pas 20 ans, Marco Verratti s'en va du côté d'Al-Arabi au Qatar. Même s'il a connu des dernières saisons difficiles en témoigne ce départ forcé, l'Italien a été l'un des leaders du club parisien pendant cette décennie. Le milieu de 30 ans a été l'un des maîtres de l'entrejeu en Ligue 1 et parfois même en Ligue des champions. Joueur attachant, il a été l'un des chouchous des supporters du PSG. De quoi mériter autre chose qu'un départ en catimini.

Verratti honoré contre Nice dès vendredi ?

Selon les informations du journal Le Parisien et du journaliste Abdellah Boulma, le PSG prépare un vrai bel hommage à Marco Verratti. Tout n'a pas encore été pensé dans les moindres détails mais c'était une « évidence » de marquer le coup selon une source interne du club. L'idéal serait un adieu du joueur au Parc des Princes au terme d'un ultime match comme joueur du PSG, ce vendredi soir contre Nice. Si cela n'est pas possible et si sa présence physique n'est pas possible non plus, le club parisien n'abandonnera pas son projet.

PSG : le club travaille sur un hommage à Marco Verratti

Le PSG réfléchira à honorer Marco Verratti d'une autre manière. Le but est de récompenser la fidélité de l'Italien au club parisien et de faire plaisir aux supporters. Une chose est sûre, le PSG ne veut pas rater son coup et ajouter Verratti à une longue liste de départs ratés. C'était récemment le cas de Neymar, parti en Arabie Saoudite sans un mot pour les supporters. Le Parisien rappelle aussi les cas Thiago Silva et Edison Cavani qui ont quitté le PSG en pleine période Covid sans avoir pu bénéficier d'un hommage mérité de la part des supporters.