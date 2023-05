Neymar à Man Utd, Sir Alex Ferguson s'en mêle

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Neymar au PSG étant incertain, plusieurs pistes sont évoquées pour la star brésilienne. Mais c'est la Premier League qui semble tenir la corde, les clubs anglais ayant des moyens financiers et des ambitions sportives.

Le PSG veut encore une fois faire table rase du passé, mais avec une nuance de taille, puisque les dirigeants de Qatar Sports Investments, Nasser Al-Khelaifi en tête, seraient désormais prêts à ne plus tout miser sur les stars et le marketing. Outre le départ de Lionel Messi, en fin de contrat, c’est Neymar qui est dans le collimateur. Et dans ce désir de se séparer du numéro 10 brésilien, il y a une subtilité, c’est que l’attaquant est tenté par un départ, l’incident de la manifestation devant son domicile l’ayant convaincu que son avenir pourrait être compliqué à Paris. Maintenant, Neymar touche plus de 30 millions d’euros par an, et il a encore quatre ans de contrat avec Paris, et les clubs susceptibles de l’accueillir sont rares. À l’exception de l’Arabie saoudite, où le joueur de 31 ans ne veut pas encore aller, il n’y a que la Premier League qui peut lui offrir un salaire XXL et de vraies ambitions sportives. Et si Liverpool est évoqué, Manchester United est régulièrement cité avec une différence de taille.

Neymar encore papa, et si ça changeait tout

En effet, les Red Devils pourraient rapidement devenir la propriété du Cheikh Jassim, et ce dernier peut faire « cadeau » de Neymar à son nouveau club. Cependant, s’exprimant sur OLGB, un site anglais de betting relayé par le Daily Mail, Louis Saha ne voit pas comment Manchester United pourrait faire signer un joueur qui ne répond pas du tout aux règles fixées par Sir Alex Ferguson. Le joueur français, qui a porté le maillot mancunien de 2004 à 2008, affirme que ce dernier ne pourra jamais accepter que son club recrute un joueur tel que Neymar. Non pas qu’il conteste le talent de Neymar, mais c’est encore une fois le comportement du joueur brésilien qui s’oppose aux valeurs de Sir Alex Ferguson, même si la récente annonce par le Brésilien qu'il sera bientôt encore une fois papa plaide en sa faveur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

« Neymar serait une signature incroyable pour n'importe quel club du monde. Il fait actuellement partie des cinq meilleurs footballeurs du monde et de loin le meilleur dribbleur, et de loin, de la planète. C’est le meilleur pour le show aussi. Cependant, il apportera avec lui ses propres défis avec les médias et son style de vie. Neymar arrive à un point de sa vie où il a des choses à prouver. Sa compagne est enceinte, et cela peut lui apporter de la stabilité. Je me souviens que quand je jouais, Sir Alex Ferguson aimait toujours les joueurs qui avaient une vraie famille et étaient installés. Il savait qu’il pouvait être très exigeant avec eux, et qu’ils n’auraient pas de distraction. Ces joueurs sont plus attentifs et veulent faire plus pour leur club, explique Louis Saha, qui ne croit pas au miracle d’une intégration réussir de Neymar à Manchester United s'il devait quitter le PSG durant le prochain mercato. Il pourrait être difficile à gérer. Avec tout le respect que je lui dois, je ne pense pas qu'il puisse s'adapter. Cela pourrait être dû à son style de vie ou simplement à son état d'esprit. »